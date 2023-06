Beim Sonnenparkfest am 1. Juli in St. Pölten gibt es viel Programm

Am Samstag, 1. Juli, findet in St. Pölten wieder das Sonnenparkfest fest. In der gleichnamigen Grünoase am Spratzerner Kirchenweg 81 - 83 wird von LAMES Kunst- und Kulturverein / Sonnenpark ab 15 Uhr ein umfangreiches Programm für Groß und Klein geboten.

Dazu gehört etwa eine Kinderdisco, in der das Mutter-Tochter-Duo „Die Heißen Zitronen“ für Unterhaltung bei den jüngsten Gästen sorgt. Für sie gibt es zudem Workshops in den Bereichen Musik und Malerei sowie Outdoor- und Bewegungsspiele. Kinder ab neun Jahren sind eingeladen, das im Sonnenpark angesiedelte Klimaforschungslabor zu besuchen und am Forscherinnen- und Forscherprogramm teilzunehmen. Dabei werden Themen rund um das Klima spielerisch vermittelt.

Anna Mabo, „More Than Friends“ und viele andere treten auf

Auch für Programm für erwachsene Besucherinnen und Besucher ist gesorgt, denn Anna Mabo, „More Than Friends“, „Baba Yaga“, Johnny Cola und weitere geben Konzerte auf zwei Bühnen (Details siehe unten). Die österreichische Singer-Songwriterin Anna Mabo, die für ihre direkten Texte bekannt ist, präsentiert Lieder aus ihren bisher veröffentlichten Alben. Die St. Pöltner Newcomer-Band „More Than Friends“ besteht aus vier befreundeten Solokünstlern, die als Kollektiv auftreten.

Für Musik zum Mittanzen sorgt die vierköpfige Band „Baba Yaga“ mit ihren Balkan-Beats und flottem Gypsy-Jazz. Und als Lokalmatador vertritt Johnny Cola die heimische Musikszene, indem er den Austropop der 1970er auf die Bühne bringt.

Beim Sonnenparkfest präsentieren zudem Arnold Haberl, Alisa Kobzar, die „RaumZeitPiraten“ und Verena Mayrhofer ihre Klanginstallationen. Es wird zwei Führungen zu den Kunstwerken geben, die von den Ausstellerinnen und Ausstellern begleitet werden. Auf diesem Weg wird der Sonnenpark in Kooperation mit dem Institut für Medienarchäologie (IMA) über den Sommer zum „Sonar Park“.

So sieht das Programm im Detail aus

15 bis 17 Uhr: Kinderdisco („Die Heißen Zitronen)

16 Uhr: „Floating Sketches“ (auf der Hofbühne)

17 Uhr: Johnny Cola (beim Jazz Heurigen)

17.45 Uhr: DJ Tilki (beim Jazz Heurigen)

18 Uhr: „More Than Friends“ (auf der Hofbühne)

19 Uhr: „Baba Yaga“ (beim Jazz Heurigen)

19.30 Uhr: Anna Mabo (auf der Hofbühne)

21 Uhr: „Zirkusband“ (auf der Hofbühne)

Das Sonnenparkfest findet von 15 Uhr bis Mitternacht im Sonnenpark (Spratzerner Kirchenweg 81 - 83, 3100 St. Pölten) statt. Als Eintritt können die Besucherinnen und Besucher so viel zahlen, wie sie möchten.