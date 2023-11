Charity-Tag in St. Pölten hilft, Kindern Weihnachtswünsche zu erfüllen

Ihre schwere Zeit sollen Kinder und Jugendliche im Krankenhaus an Heilig Abend für ein paar Stunden vergessen können. Der Verein „Menschen in Not - Engel helfen“ hat dafür wieder eine Aktion ins Leben gerufen um den jungen Menschen im St.-Anna-Kinderspital Herzenswünsche zu erfüllen. Der Verein ist dafür in engem Kontakt mit der Assistentin der Pflegedirektorin und hat bereits eine Liste bekommen. Möglichst viele Wünsche soll das Christkind, auch mit der Unterstützung der St. Pöltner Thalia-Filiale, erfüllen können. Und das Spielzimmer soll ebenfalls ein paar neue Spielsachen bekommen.

Der Verein hofft daher auf viele Spenderinnen und Spender, die diese Aktion unterstützen. Mit 50 Euro kann einem Kind ein Wunsch erfüllt werden. Persönlich helfen mit einem Einlauf und Spenden kann man beim Charity-Tag am Samstag, 4. November, im Einkaufszentrum Promenade in der St. Pöltner Innenstadt. Vor dem Bücherladen gibt es von 9 bis 14.30 Uhr hausgemachte Mehlspeisen und Kekse, Modeschmuck, Spielkonsolen-Zubehör, Hörbücher und auch viele Bücher und Comic-Hefte. Mit einem Einkauf oder einer Spende hilft man, das Weihnachtsfest zu möglichst vielen Kindern zu bringen. Sänger und Zauberer Bernhard Wangler wird im Shopping Center zudem die Kinder ins Land der Magie holen und für Lacher sorgen.

Sponsern kann man die Aktion, indem man am Samstag vorbeischaut oder auch mit einer Spende auf das Konto des Vereins „Menschen in Not - Engel helfen“ mit der IBAN AT95 3258 5000 0853 5619 mit Betreff „Weihnachten im St. Anna“.