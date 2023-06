Gäste stöberten bei Flohmarkt im Tierheim St. Pölten

Für viele Menschen aus der Stadt und der Umgebung ist der Flohmarkt im Tierheim ein Fixpunkt im Kalender. So stöberten auch dieses Mal zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der feilgebotenen Ware. Auch die Helfer waren wieder mit Feuereifer dabei, unterstützten bei der Schnäppchensuche oder bei der Stärkung mit so manchem Schmankerl. Und das alles für die Tiere, die im Tierheim ihre hoffentlich nur temporäre Heimat finden.