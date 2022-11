Party für Kleidertausch im St. Pöltner Saal der Begegnung

Bringen, so viel man will, und mitnehmen, so viel man will – das geht bei der Kleidertauschparty für den guten Zweck am Sonntag, 13. November, im Saal der Begegnung hinter dem Bahnhof. Von 13 bis 18 Uhr kann man nach modischen Stücken suchen und sich neu einkleiden.

Kleiderspenden, Kosmetika, Schuhe, Schmuck und mehr können am Veranstaltungstag ab 10 Uhr abgegeben werden. Für die verschiedenen Kategorien wird es jeweils eigene Tische geben. Was übrig bleibt, wird gespendet, je nachdem, wo etwas gebraucht wird.

Eintritt sind freie Spenden. Nähere Infos zur Kleidertauschparty im Saal der Begegnung am Gewerkschaftsplatz gibt es auf Facebook („@topserioes“).

