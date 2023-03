St. Pölten wird am Wochenende zur Designmetropole

Kleidung, Essen und Trinken, Kosmetik und noch viel mehr schöne Sachen warten bei der kommenden Designverliebt-Messe in der Glanzstoff-Konerei. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. März, verwandeln 130 Aussteller die ehemalige Glanzstoff in Niederösterreichs größten Designmarkt von 10 bis 18 Uhr.

Rund 20.000 Besucher werden zur Frühlingsedition erwartet, die die Themenwelten erkunden und auch selbst kreativ werden können bei den Designstationen. Zur Stärkung baut sich draußen ein Foodtruck-Park auf. Für die Kleinsten gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Malecke und Kinderbuch-Lesungen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.