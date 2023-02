Neue Medientechnik-Leiterin an der FH St. Pölten

An der Spitze des Studiengangs Medientechnik ging ein Wechsel vonstatten. Rosa von Suess, die bereits seit 2007 in verschiedenen Rollen an der FH St. Pölten tätig ist, unter anderem als Professorin, Leiterin des Ausbildungsfernsehens c-tv, Leiterin des Lehrgangs Film, TV und Media sowie als Researcherin am Institut für Creative\Media/Technologies, ist mit Februar Leiterin des Studiengangs Medientechnik geworden.

„Mit Rosa von Suess übernimmt eine äußerst erfahrene Dozentin, Researcherin und bestens in der österreichischen Medienlandschaft vernetzte Expertin die Leitung des Studiengangs“, meint Franz Fidler, Leiter des Departments Medien und Digitale Technologien der FH St. Pölten.

Rosa von Suess selbst freut sich, „noch stärker zur Weiterentwicklung des Studiengangs beitragen zu können“, denn ab 2012 war sie bereits stellvertretende Leiterin neben ihrer Vorgängerin Kerstin Blumenstein. Diese ist nun schon länger im Krankenstand, wird aber bald wieder als Dozentin an das Department zurückkehren.

Neben der neuen Studiengangsleiterin der Medientechnik fand mit Wolfgang Aigner und Thomas Moser, die nun als Doppelspitze das Institut für Creative\Media/Technologies führen, eine weitere Umstrukturierung statt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.