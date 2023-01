Klappscooter bis Kartoffelsalat: 4.100 Fundstücke abgegeben

Was in St. Pölten verloren geht und von einem ehrlichen Finder entdeckt wird, landet am Fundamt. 4.100 Gegenstände waren das heuer – von Klassikern wie Schlüsselbünden bis hin zu Kuriositäten. Während des Frequency-Festivals gab zum Beispiel ein engagierter Finder einen Kartoffelsalat beim Fundamt ab – der musste allerdings vernichtet werden. Vorbeigebracht wurden auch illegale Substanzen wie Cannabis. So etwas übergibt die Stadt aber der Polizei. Mit ihrem Besitzer wiedervereint wurden im Jahr 2022 892 Gegenstände, das sind gut 20 Prozent.

Den Rest muss der Magistrat ein Jahr aufheben, sollten sich die Besitzer doch melden. Nach einem Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2021 werden alle Gegenstände, die danach noch übrig bleiben, einem karitativen Zweck zugeführt und an lokale gemeinnützige Vereine übergeben.

Jetzt erhielt etwa die Emmaus-Gemeinschaft Gegenstände aus dem Fundus. „So konnte Emmaus vielen Betreuten ein schönes Weihnachtsfest bescheren. Die nicht abgeholten Fundsachen werden auf diese Weise einer nachhaltigen Verwertung zugeführt“, betonte Bürgermeister Matthias Stadler bei der Übergabe.

2023 kommt ein neues Fundamt-Programm, das die Erfassung der Fundstücke und damit auch die Rückerstattung an die Verlustträger vereinfachen und beschleunigen soll.

Außerhalb der Öffnungszeiten können Fundstücke in der Fundbox in der Linzer Straße 6 neben dem Standesamt-Eingang abgegeben werden.

