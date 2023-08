Sportunion Böheimkirchen veranstaltete BÖlympische Spiele

In zehn Disziplinen brillierten bei den BÖlympischen Spielen im Böheimkirchner Park acht Mannschaften in ungewöhnlichen Sportarten. Die Teams mit mindestens vier Teilnehmenden wurden von Vereinen und Firmen entsandt. Die gestellten Aufgaben reichten von Scheibtruhen-Rennen und Dreibein-Lauf über Airtrack & Cup Flip und Disc Golf bis zu Papierflieger-Weitschießen. Teams wurden von Orthodoc Michael Messenbäck, der Apotheke von Beate Gareiß, der Versicherungsagentur Werner Fleischl, dem Autohaus Kliment und dem Salon Tanja Roucka sowie von Günters frechen Früchtchen, der ÖVP Böheimkirchen und dem Freibad-Stammtisch ins Rennen geschickt. Den ersten Platz holte sich mit hauchdünnem Vorsprung das Autohaus Kliment vor Orthodoc Messenbäck und Werner Fleischl.

„Dabei sein ist alles und vor allem sehr viel Spaß standen bei diesem nicht ganz ernstem Wettbewerb im Vordergrund. Mein Dank geht an meine beiden Mitstreiter Matthias Poller und Georg Furtmüller, das gesamte Team und ganz besonders an Verena Nagel und Julia Denk an der Ausschank“, so Unionspräsident Moritz Gareiß.