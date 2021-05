Es gibt den Spielplan. Es gibt einen ÖFB-Teamkader. Aber von „Europhorie“ ist diesmal vor der Fußball-EM noch nichts zu spüren. Das merkt auch Volksbank-Prokurist Franz Ballwein , ein „Mr. Panini“ in St. Pölten.

Seit der WM 1976 in Deutschland sammelt er die Klebebilder und hat alle Alben voll. Diesmal tut er sich schwer. „Es gibt ja kaum jemanden, mit dem ich tauschen kann – mir fehlen noch knapp 90 Stück.“ Bis zum Anpfiff in Rom heißt es, 670 Pickerl einzukleben. „Es fehlt das Euro-Fieber“, zuckt Ballwein mit den Schultern.

„Bis vor ein paar Tagen habe ich gar nicht mitbekommen, dass ein EM-Turnier stattfindet“, gibt Sparkasse-Vorstand Helge Haslinger zu. Dabei ist er nicht nur ehemaliger Kicker, sondern wirklich Fußball-interessiert. „Aber zum einen werden wir mit Live-Fußball im TV regelrecht überladen. Zum anderen fällt es schwer, in Corona-Zeiten ein echtes Fußball-Fieber zu entfachen“, sucht er nach Erklärungen, warum die Euro noch kein wirkliches Thema ist.

So gibt’s etwa noch keine offizielle Public-Viewing-Zone in der Landeshauptstadt. Wohl auch, weil es die Corona-Regeln alles andere als einfach machen. Die Gastronomen überlegen aber natürlich, den Fans die Spiele live zu präsentieren. Zum Beispiel wird man im Sportzentrum NÖ mit David Alaba & Co. mitfiebern können.

„Wir haben offen, unsere HD-Flatscreens eingeschaltet und kulinarische Überraschungen für die Fußball-Fans geplant“, freut sich Phillip Neuhauser vom „Heimspiel“ auf die Zeit bis zum Finale am 11. Juli in London. Und auch andere Kollegen werden während der EM die eine oder andere Partie übertragen. Etwa Christian Widgruber , der traditionell in seinem „Roten Hahn“ eine EM-Speisekarte auflegen wird: „Da wird das eine oder andere Schmankerl aus den Teilnehmerländern draufstehen.“

Wobei selbst eingefleischte Fußballfans sich schwertun, alle EM-Starter aufzuzählen. „Irgendwie ist das eine komische Zeit“, erzählt der schon legendäre SKN-Masseur Hans Fehringer . „Selbst in meinem engsten Freundeskreis, der hauptsächlich aus ehemaligen St. Pöltner Fußballern besteht, haben wir noch kein einziges Mal über den Teamkader oder die Chancen der Foda-Truppe diskutiert, das gab’s noch nie.“

Seine große Hoffnung: Dass die Nationalmannschaft in der Vorrunde so gut performt, dass ein echter Hype entsteht. Auch EVN-Mann Herbert Bugl glaubt ans rot-weiß-rote Team: „Es liegt an den Burschen, das EM-Fieber zu entfachen. Ich denke, sie haben das Zeug dazu. Wir haben selten so viele gute Kicker zur Verfügung gehabt. Jetzt müssen sie nur noch eine Mannschaft werden.“

Nentwich zittert derzeit noch mehr mit dem SKN

Skeptischer ist Garten-Profi und SKN-Sportvorstand Thomas Nentwich : „Ich hoffe, dass die Burschen uns alle durch ihre Leistungen mit dem EM-Fieber anstecken. So wirklich glaube ich allerdings nicht daran.“

Warum bei ihm das Fieber noch nicht ausgebrochen ist, weiß er auch nicht wirklich: „Vielleicht, weil ich derzeit mehr mit unseren Wölfen mitzittere. Oder weil mir das Turnier in elf verschiedenen Ländern nicht wirklich gefällt. Da nimmt man der ganzen Sache viel von dem Flair, der ein großes Turnier ausmacht.“

Holland-Österreich schaut sich Frenkie Schinkels live im Stadion an. „Sonst verfolge ich die Spiele im TV-Studio als Experte.“ Holländische Journalisten haben sich bei ihm informiert. „Denen habe ich gesagt: Die Zeiten, als wir nur Skifahrer hatten, sind vorbei.“

Noch nicht so richtig im EURO-Fieber sind auch die „Trikotaustausch“-Podcaster Florian Bruckmüller und Klaus Vogelauer, die seit Sommer 2017 jede Woche eine Audio-Folge über spezielle Fußball-Shirts und ihre Geschichten heraus. Neben fast 200 regulären Episoden führten die beiden auch schon Interviews mit Gästen wie Ex-Rapid-Kicker Michi Hatz, Austria Salzburg-Sammler Michael Niederer oder den Trikotbuch-Autoren Peter Moizi, Julian Schneps und Stephan Appenowitz.

Dass die Vorfreude auf das heurige Großevent noch auf sich warten lässt merkt Vogelauer auch daran, dass er erstmals seit über 30 Jahren (EM 1988) keine Panini-Sticker mehr sammelt.

„Man merkt innerlich noch kaum, dass in Kürze eine EM stattfindet. Vielleicht auch, weil wir uns noch auf die nationalen Ligen konzentrieren, vor allem auf das Abstiegs-Finale des SKN. Aber wie schon bei der WM 2018 wird es von uns natürlich auch diesmal rechtzeitig eine spezielle Folge zum Großereignis geben, in der wir alle Trikots der EURO-Teilnehmer besprechen“, erzählt Vogelauer.

Zu hören ist die Episode dann am 29. Mai wie immer mit allen Bildern der Dressen auf www.trikotaustausch.at .