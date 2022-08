Ansturm zu groß! Polizei beendet Ratzersdorfer Feuerwehrfest

Werbung

Während in der NV Arena die Wettkämpfe liefen, lud auch die FF Ratzersdorf zum Fest. Kurz vor Mitternacht war die Party in der NV Arena bereits beendet, also machten sich mehrere hundert Feuerwehrleute auf den Weg zum nahe gelegenen Fest.

„Es gab keine Ausschreitungen, aber es waren einfach zu viele Leute und es kamen immer mehr“, sagt der Ratzersdorfer Kommandant Patrick Grössenbrunner, der die Polizei zu Hilfe rief. Diese kam, weil die Silberhelme nicht gehen wollten, die Polizei bildete eine Sperrkette, bestätigt ein Polizeisprecher. Es gab zwei Anzeigen, das Fest wurde abgebrochen.

„Naturgemäß stoßen die Organisatoren bei einem Zustrom derartiger Publikumsmassen an ihre Grenzen. Die Exekutive hat mit großer Umsicht und viel Fingerspitzengefühl die Situation beruhigt und die wenigen nicht einsichtigen Schlachtenbummler zur Heimfahrt motiviert“, heißt es von FF-Sprecher Franz Resperger.

