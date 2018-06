Puchenstuben erobert St. Pölten .

„Wir haben so gute Straßenbeleuchtung in St. Pölten, deswegen müssen Verliebte zum Sterndlschauen nach Puchenstuben fahren“, so eröffnete St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler das Gästival in St. Pölten.