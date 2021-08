Jetzt ist es offiziell: In das neu renovierte ehemalige Restaurant „Galerie“ in der Fuhrmannsgasse zieht das „Aelium“ ein, mit Christoph Essl als Gastgeber und Christoph Vogler als Küchenchef. Elena Rameder hat die wirtschaftliche Leitung – die drei Kulinarik-Experten haben bereits zusammen in der gehobenen Gastronomie gearbeitet.

„Wir wollen Adresse für jene sein, die es verstehen, Geschäft und Essen zu verbinden, und auch für die, die in ihrem Leben Platz für ausgedehnten Genuss reserviert haben“, so Rameder.

Geboten wird gehobene, saisonale und produktbezogene klassische Küche, „und eine handverlesene nationale und internationale Weinkarte“, so die Wein-Expertin.

Das „Aelium“ wird ab Mitte Oktober von montags bis freitags geöffnet sein. Derzeit wird das Haus in der Fuhrmannsgasse noch von den Eigentümern umgebaut, darunter Ulli Mesner, ehemalige Betreiberin der Gaststätte Figl in Ratzersdorf.