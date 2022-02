Pyhra: Sanfte Riesen beleben Wiesen

Ein eisiger Wind pfeift über die sanften Hügel bei Fahra, wohin sich im Winter nur wenige Wanderer verirren. Ein tiefschwarzer schottischer Hochlandstier hebt interessiert seinen Kopf samt gewaltigen Hörnern und schnaubt kräftig zur Begrüßung.

„Der tut nix. Er sieht zwar aus wie der Krampus, aber er will nur etwas Gesellschaft“, schmunzelt Matthias Rauschmeier und tätschelt dem 700 Kilogramm schweren Zottelriesen namens Panther den Kopf.

„Unsere Rinder haben noch nie einen Stall und nur in seltenen Fällen einen Tierarzt gesehen.“

Seit 2012 züchtet er gemeinsam mit Matthias Zeller auf einer fünf Hektar großen Weide von Franz Hintermeier schottische Hochlandrinder für die Weiterzucht oder die Fleischproduktion. Die Kälber haben bei der Geburt nur 25 Kilogramm und wachsen vergleichsweise langsam heran.

Dafür ist ihr Fleisch mit einer leichten Wild-Note umso feiner und zarter. Die Highlander gelten als besonders ruhige, robuste und pflegeleichte Rinder. Alles Eigenschaften, welche die freiheitsliebenden Schotten für eine ganzjährige Weidehaltung in abgeschiedenen Gegenden auszeichnet.

„Unsere Rinder haben noch nie einen Stall und nur in seltenen Fällen einen Tierarzt gesehen“, erklärt der 46-jährige Züchter, während er den Zottelriesen mit einem Apfel füttert. Panther und seine 14 Gefährtinnen kümmern sich daher herzlich wenig um neue Auslaufvorschriften aus Brüssel. Im Sommer genießt die Herde den Schatten des Waldes, im kalten Winter liegen sie lieber bei ihrem Verschlag, der sie vor dem beißenden Wind schützt.

„Im März kalben die Rinder ohne menschliche Hilfe und bringen ordentlich Leben auf die Weide und auch Schwung in die biologische Vielfalt. Das abgefressene Gras und die Kuhfladen bieten Lebensraum für Insekten, die wiederum Stare und andere Vögel anlocken“, erzählt der 46-Jährige, der besonders die Ruhe in den „Pyhringer Highlands“ schätzt: „Die Gelassenheit der Tiere in freier Natur wirkt auch beruhigend auf mich. Hier bei der Weide kann ich abschalten und fühle mich einfach geerdet.“

Rinderzucht-Idee aus Costa Rica mitgenommen

Doch wie kommt man darauf, schottische Hochlandrinder in Pyhra zu züchten?

„Wir hatten mit Landwirtschaft zuvor nichts am Hut. Bei einem Urlaub in Costa Rica waren Matthias Zeller und ich begeistert von den frei lebenden Rinderherden in den unendlichen Weiten Südamerikas. Wieder zu Hause, ließ uns der Gedanke nicht mehr los und wir suchten eine robuste Rinderrasse, die die Winter in unseren Breiten aushält. Dafür sind die Highlander ideal“, schildert der gelernte Krankenpfleger.

Nur Milch geben die Kühe nicht besonders viel. Obwohl sie genauso gut schmecken würde, eignen sich die Tiere bei einer Leistung von nur fünf Litern am Tag nicht für Milchwirtschaft. Stier Panther lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, senkt den Kopf und grast ungestört weiter.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren