Kurz nach Mitternacht wurde am Montag die Freiwillige Feuerwehr Stattersdorf in die Kleingartenanlage Au in der Putzgasse gerufen. Ein Gartenhaus stand in Vollbrand und das Feuer drohte auf die benachbarten Parzellen überzugreifen. Zehn Mitglieder rückten mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort in die Kleingartenanlage aus. Mit schwerem Atemschutz brachte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle. Das Gartenhaus war nicht mehr zu retten, dafür aber die umliegenden Gärten. Die Polizei untersucht derzeit die Brandursache.