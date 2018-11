51 Nationen waren beim renommierten International Ballet Festival of Havana in Kuba vertreten – darunter auch Österreich mit dem Europaballett St. Pölten. Bei der 26. Auflage des international bedeutsamen Festivals gaben Tänzer des Ensembles „S‘Nannerl“ von Ballettleiter Michael Fichtenbaum zum Besten, Letícia Calvete Brendler und Florient Cador tanzten zudem das Stück „Is there anybody out there“ von Peter Breuer zur Musik von Pink Floyd. Bei der Abschlussgala im Grand Teatro de Habana Alicia Alonso durfte Florient Cador aus den Reihen der St. Pöltner Tänzer als einer der Besten des Festivals auf die Bühne.

Abseits der Bühnen-Präsenz konnten die St. Pöltner Tänzer auch Kubas Nationale Ballettschule besuchen.

Wieder zurück in heimischen Gefilden lädt das Europaballett am Freitag, 30. November, um 19 Uhr zur mittlerweile fünften Ausgabe des Palais de Danse ins Kulturhaus Wagram. Der fünfte Palais steht ganz im Zeichen des russischen Komponisten Sergej Prokofjew. Unter den dargebotenen Stücken sind zwei Choreografien von Renato Zanella aus Prokofjews „Romeo und Julia“ sowie Stücke aus dem Ballett „Cinderella“, ersonnen von Peter Breuer, einem der drei Choreografen des Balletts.