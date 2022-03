In der St. Pöltner Innenstadt wieder die Sonne genießen

Werbung

Nach langer Kälte kommt endlich die Frühlingssonne hervor. Genießen kann man sie am besten in einem der vielen Gastgärten. Am St. Pöltner Rathausplatz hat das Schauspiel schon die ersten neuen Möbel für den Schanigarten aufgebaut. „Wenn die Baustelle Ende April abgeschlossen ist, dann gehen wir in Vollbetrieb“, sagt Otto Raimitz.

Er blickt schon mit Schanigärten-Plänen in die Zukunft, wenn der Domplatz umgestaltet ist. „Es gibt aber noch nichts Konkretes“, so Raimitz. Erst wird aber einmal das Klangspiel in Stattersdorf eröffnet.

Bachinger stockt diese Woche auf 24 Sorten auf

Gegenüber vom Schauspiel, im Restaurant La Dolce Vita und Café Roma, freut man sich darüber, diesen Frühling wieder in eine Gastgartensaison ohne Einschränkungen starten zu dürfen, so Marketingmanager Johannes Gratzer. Zwischen den zwei Lokalen gibt es insgesamt 220 Sitzplätze im Freien. Und sie werden schon genutzt.

„In den sonnigen Vormittags- und Mittagsstunden genießen unsere Gäste bereits die Möglichkeit, draußen sitzen zu können“, so Gratzer.

Das Café Roma hat auch im Winter die Möglichkeit genutzt, seine Gäste draußen zu versorgen. Dazu gab es die Winterbar, an der sich die Kundschaft mit Punsch und Glühwein wärmen konnte. Gratzer meint: „Wir haben gemerkt, dass den Gästen der Weihnachtsmarkt gefehlt hat.“

Mittlerweile ist es aber schon so warm, dass statt Punsch Eis angeboten wird. 34 Eissorten können im Café Roma genossen werden. Im Laufe des Sommers sollen verschiedene Spezial-Sorten dazukommen.

Eis gibt es auch schon in der Kremser Gasse beim Bachinger. „Diese Woche wird aufgestockt auf 24 Sorten“, meint Karl Bachinger. Neue Sorten dieses Jahr sind etwa Joghurt zuckerfrei und auch Proteineis. Die Filiale am Domplatz eröffnet erst im Mai. Ein Problem sind allerdings die Corona-bedingten Ausfälle. Immer wieder fehlt Personal.

„Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass wir im April offen sein können.“Schubert-Geschäftsführer Dietmar Kirchner-Schinderle

So geht es auch dem Café Schubert. Corona macht sich nicht nur bei den Mitarbeitern bemerkbar, sondern auch bei den Gästen. „Man merkt die hohe Ansteckungsrate“, meint Geschäftsführer Dietmar Kirchner-Schinderle.

Trotzdem ist es auch im Café Schubert ab dieser Woche wieder möglich, die Frühlingssonne am Herrenplatz zu genießen. Für diese Saison wünscht sich der Chef vor allem schönes Wetter, denn „es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass wir im April offen sein können.“

Im Gegensatz zu den letzten Lockdown-Saisonen erlässt die Stadt heuer nicht die Schanigarten-Gebühren.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.