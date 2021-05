Trotz monatelangen Entzug machen sich die Gäste in den Cafés und Restaurants in der St. Pöltner Innenstadt noch rar, zeigt der NÖN-Rundgang am Mittwoch-Mittag. Die wenigen Gäste sind am regnerischen Öffnungstag dennoch gut gelaunt. Mit Gläsern Wein und Bier wird angestoßen: „Jetzt ist’s vorbei.“ Über das Schlechtwetter und die fehlenden Gäste beschweren sich wenige, „Wenn’s wärmer wird, kommen's schon“, kommentiert ein Kellner am Herrenplatz die Situation.

Auf dem Weg über die Wiener Straße, Kremser Gasse und den Rathausplatz wird schnell klar, dass viele ihr Essen noch lieber auf Bänken genießen oder mitnehmen.