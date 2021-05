Der Gastgarten bringt’s bei der Wiedereröffnung der Gastronomie: Zehn Personen dürfen outdoor an einem Tisch sitzen, vier in der Gaststube. Kein Wunder, dass viele Gastronomen ihren Schanigarten besonders herausputzen. Oder gleich neue gestalten, wie Matthias Strunz in der Gaststätte Figl. „Wir machen zwei neue Gastgärten. Einen unter der denkmalgeschützten Linde und einen direkt am Hauptplatz“, grinst Strunz mit einem Augenzwinkern, meint er doch den Hauptplatz von Ratzersdorf, der von Ortsunkundigen gern mit dem Rathausplatz verwechselt wird.

Dort werden die Figl-Küchenchefs Sebastian Kickinger und Martin Barasits sich von ihrer besten Seite zeigen und zum Beispiel heimische Steaks auf heißem Stein servieren, macht der Figl-Wirt Gusto aufs Gastro-Erlebnis: „Ich freu mich schon auf jeden einzelnen Gast.“

Den Hauptplatz der Innenstadt, also den Rathausplatz, haben die Cinema-Paradiso-Bar, das S’Zimmer, das Rhodos, das Café Central und das Dolce Vita schon für die Gäste möbliert, und Otto Raimitz vergrößert seinen sonnigen Schanigarten, „wir stellen auch neue Outdoor-Möbel auf.“

Tezcan Soylu adjustiert ebenfalls seine Outdoor-Ausstattung. „Wir stellen zwei zusätzliche große Tische auf“, verrät der Wellenstein-Wirt, der das Wiedersehen mit seinen Gästen kaum erwarten kann: „Wir sind die nächste Woche fast ausgebucht.“

Mediterranes Feeling am Herrenplatz

Um die Ecke von Tezcan Soylus Café im Palais Wellenstein, am Herrenplatz, stellt sich schon mediterranes Feeling ein, die Lokale haben wieder auf „Normalzeit“ und Gästebewirtung umgestellt. Und so markieren die bunten Sessel, Tische und Sonnenschirme die Schanigärten vom griechischen Lokal Poseidon, vom Café Schubert und vom DiVino Centro. Dort gibt es ab dem heurigen Sommer nicht nur Snacks und Eis, sondern auch Cocktails und eine besondere Leckerei, einzigartig für St. Pölten: „Wir servieren Bubble-Waffeln als süße Überraschung“, lächelt Yeliz Zwinz.

Die Multi-Gastronomin war im Lockdown sehr aktiv und hat ihr Café Pusch in der Domgasse neu gestaltet. „Da haben wir genug Platz für die Gäste, auch wenn jeder zweite Platz frei bleibt“, betont Zwinz. Sie hat Hubert Beaumont als Koch gewonnen, der sich für das Kaffeehaus in der Domgasse Schmackhaftes ausdenkt – vom Frühstück über einen täglich wechselnden Mittagsteller bis zur Kaffeejause. „Unseren köstlichen Prandtauertaler und die feine St. Pölten-Schokolade gibt es natürlich weiterhin.“

Ab Donnerstag, 20. Mai, ist auch der Rendlkeller zu den gewohnten Zeiten offen. „Wir bitten um Tischreservierung“, sagt Katja Rendl. Das ist für die meisten Lokale wegen der geringeren Sitzplatzanzahl empfehlenswert.

Mit Gästeregistrierung und Covid-19-Sicherheitsvorschriften sind die Gastronomen ja mittlerweile vertraut. Auch mit der frühen Sperrstunde. Sie ist allerdings ein Problem für die Abend- und Nachtgastronomie. „Das ist schwierig, wenn die Gäste um 22 Uhr das Lokal wieder verlassen müssen, vor allem am Wochenende“, rechnet Nårrnkastl-Gastronom Otto Schwarz vor. Er öffnet sein Kultlokal trotz der Auflagen – zur Freude seiner Gäste: „Wir probieren‘s einmal.“