Kollektives Warten auf den Sommer: Aktuell wärmt man sich seine Finger an der heißen Schnitzelsemmel bei den Panskys und der Neopren-Anzug bleibt vorerst das It-Piece des Frühsommers.

Die See-Gastro steht allerdings in den Startlöchern: Stelze, Steckerlfisch und karibisches Hendl, diese Grilldüfte werden dem Badegast sowohl von Seiten des Viehofner als auch Ratzersdorfer Sees in die Nase steigen. Entkommen zwecklos – da bietet sich das neue sportliche Service von Martin Flatz an.

Erwin Dvorak im Neopren. Möge der nicht das Accessoire des Sommers bleiben. Wassertemperatur: 14 Grad Lobinger

Beim Steg nahe der Wasserrettung gibt es ab sofort Stand-up-Paddle-Boards und Kanus zum Ausleihen, ab zwölf Euro pro Stunde. Wie gehabt auch bei Milena Reisner im Seestudio plus Kursen und Balancetraining.

Stand-up-Paddling gibt es außerdem bei der Seedose, Tretboote für die Schenkel, Ruderboote für die „Ärmel“ oder mit Picknickkorb für die Taille. Steckerlfisch hat Erwin Nolz bereits voriges Jahr etabliert, zusätzlich zum Holzkohlegrill werden die Forellen heuer heiß geräuchert.

„Neben dem klassischen Restaurantbetrieb schaffen wir gerade eine zwölf Meter lange Barbecue-Bar in Selbstbedienung mit dem Namen ,Odyssee‘. Für jene Gäste, die vielleicht etwas ungeduldiger sind“, scherzt Erwin Nolz. Für die „Entspannten“ und „Chilligen“ ist dann jedenfalls das „Cuba Libre Huhn“ zu empfehlen: karibischer Geschmack durch eine ganz spezielle Beize.

Cuba Libre ohne Hendl gibt`s vielleicht bei Manuel Pemmer: In seiner Seelounge steht der Run auf die Liegestühle bevor, noch nutzt er sie selbst und konzipiert die Getränkekarte neu. Mit Grillabenden und Musik will er bald loslegen, derweil verwöhnt er noch mit kleinerer Karte.

Gastro auch beim Polizeisportverein

Ein neuer kulinarischer Hotspot ist beim Polizeisportverein im Entstehen. Zur Seeseite hin wird Josef Heinreichsberger vom Hotel Moser-Reiter in Pöchlarn seinen Gastro-Wagen parken, samt Schanigarten, für die See-Gäste zugänglich. „Wir sind gerade dabei, alles zu finalisieren. Das schöne Wetter lässt ja ohnehin noch ein bisschen auf sich warten“, bestätigt er.

Auch hier gibt es dann Grill- und Themenabende bis hin zu Musik, „Stelzen und Hendl und natürlich das eine oder andere herausragende Achterl“, verrät Heinreichsberger. Ob‘s stadtbekanntes Eis bei ihm geben wird, darüber wird noch verhandelt: „Kann sein“, lacht er. Oder man schleckt „Easy“-Eis beim Parkplatz oder wählt als Hauptgang Ziegenkäse-Eis in der Seedose – viel Spaß bei der Qual der Wahl.