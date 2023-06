St. Pöltner Innenstadt bekommt neue Cocktailbar

Derzeit sind die Auslagen am Herrenplatz 6 noch blickdicht verschlossen. Einzig der Schriftzug „Chameleon Bar“ verrät, dass hier bald ein neues Lokal seine Pforten öffnen wird. „Wir bauen gerade intensiv um, ab Anfang August sollten wir aber unsere Gäste begrüßen können“, verrät Benjamin Pflügl, der gemeinsam mit seinem Partner Michael Müller hier eine Cocktail-Bar eröffnen wird. Und der Name wird dort wirklich Programm. Denn das Ambiente im Lokal kann sich immer wieder ändern.

„Wir werden die Wände im Raum 360 Grad mit Beamern bespielen“, so Pflügl, „so können wir unsere Gäste zum Beispiel auf Wunsch in ein Aquarium setzen. Oder in die Berge. Oder auf eine Trauminsel. Dort können sie dann ihre Wunsch-Cocktails genießen.“ Die werden übrigens von Michael Müller zubereitet, der zuletzt in verschiedensten Wiener In-Bars engagiert war. Unter anderem bei „Roberto American Bar“ oder „Neni am Wasser“.