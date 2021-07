Die Domkirche muss dringend saniert werden. Das Dach und die Außenfassade bröckeln, die Inneneinrichtung bedarf einer Renovierung, die Elektroinstallation muss erneuert werden und vieles mehr. „Sechs Millionen in sechs Jahren“, bringt Dompfarrer Josef Kowar auf den Punkt, was die Sanierung kosten wird. Kowar zeigte bei der Generalversammlung der Plattform St. Pölten in eindringlichen Bildern das Ausmaß der Schäden am Gebäude.

Derzeit wird ein Sanierungskonzept erarbeitet. Bis 2024 sollen Fassaden erneuert, sowie das Kirchenschiff und die Apsis neu eingedeckt und ein barrierefreier Zugang geschaffen werden. Außerdem wird die Elektroinstallation verbessert.

Neben Eigenmitteln und Förderungen soll der neu gegründete Verein „Freundeskreis Dom St. Pölten“ die Realisierung ermöglichen.