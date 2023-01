Mehr Maries und Pauls für die Stadt St. Pölten

Seit erstem Jänner läuten für jede neugeborene St. Pöltnerin und jeden neugeborenen St. Pöltner die neuen Glocken im Rathausturm. Selbst wenn das Kind nicht in St. Pölten auf die Welt kommt.

Wie viele Kinder insgesamt mit Hauptwohnsitz St. Pölten 2022 auf die Welt gekommen sind, lässt sich noch nicht sagen. In der Stadt waren es 368. Die beliebtesten Vornamen bei den Mädchen waren 2022 Marie, Magdalena und Lea. 2021 rangierte ebenfalls Marie auf Platz 1, gefolgt von Sophie und Laura. In Wien wurden 2022 dagegen am meisten Emilias, Mias und Emmas geboren.

Paul, Tobias und Maximilian waren bei den Burschen die beliebtesten Namen in der Landeshauptstadt. 2021 waren es Jonas, Lukas und Elias. In Wien wurden im Vorjahr besonders viele Felix, Noahs und Adams geboren.

