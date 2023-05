Gedenken Friedensmesse in Karlstetten erinnert an das Kriegsende

Lesezeit: 2 Min WN Walter Nemec

Die Ehren- und Festgäste beim Kriegerdenkmal nach der Friedensmesse beim Gedenken der Zivilopfer und Weltkriegstoten. Foto: Marktgemeinde Karlstetten

V or 78 Jahren wurde im Gebiet Dunkelsteinerwald , nach dreiwöchiger Front zwischen deutschen und russischen Truppen, die Kapitulation Deutschlands verkündet. Beim Kriegerdenkmal in Karlstetten erinnerten nun die Mitglieder der Kameradschaftsverbände an das Kriegsende.