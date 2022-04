Steine erinnern an Wilhelmsburgs Holocaust-Opfer

Werbung

Wie kann man jüdischer Wilhelmsburger, die während der Shoa – des Holocausts – ermordet wurden, öffentlich gedenken? Bezüglich dieser Frage hatte Bürgermeister Rudolf Ameisbichler Kontakt mit Martha Keil vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest).

Ein Beispiel ist das Setzen von Gedenksteinen in den jeweiligen Straßen. Diese „Steine der Erinnerung“ sind etwa in St. Pölten vor einigen Häusern bereits zu finden. Zehn jüdische Familien in Wilhelmsburg gehörten zur Israelitischen Kultusgemeinde St. Pölten. Hans Morgenstern, der einzige noch in St. Pölten lebende Jude, regte die Steine der Erinnerung auch in Wilhelmsburg an.

Ameisbichler zeigte sich sofort bereit, diesem Anliegen nachzukommen. In der letzten Gemeinderatssitzung wurden nun 2.000 Euro Subvention dafür beschlossen. Das Setzen und die weitere Pflege der Gedenksteine wird das Bauamt der Stadtgemeinde übernehmen.

Die Steine sind völlig flach, aber durch die Gravur nicht ganz glatt, daher bestehe keine Gefahr eines Unfalls, heißt es vom Institut. Das Injoest übernimmt auch das Verfassen der Inschriften und der Texte für die kleine Gedenkbroschüre in Eigenleistung.

Erinnert werden soll in der Oberen Hauptstraße 34, wo sieben Personen der Familien Spitz, Herlinger und Zweig deportiert und ermordet wurden; zudem in der Oberen Hauptstraße 18 an drei Mitglieder der Familie Deutsch, in der Färbergasse 3 an vier Personen der Familie Frischmann, in der Färbergasse 43 an Rudolf Tichler und in der Mühlgasse 5 an Frieda Tichler.

