„Zweieinhalb Jahre war ich eingesperrt. Ich bin oft in der Nacht schweißgebadet wach geworden, da habe ich geträumt, ich höre Militärstiefel“, beschrieb Wera Heilpern ihr Martyrium auf einem Dachboden in Viehofen. Um ihre tragische Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren, benennt die Stadt nun eine Straße nach ihr.

Die 1922 geborene Jüdin Wera Heilpern wuchs als Pflegekind bei der Familie Jindra auf und ging in St. Pölten in die Schule. Spätestens mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 erwachte die junge Frau in einem Albtraum. Sie wurde zum Zwangsarbeitsdienst nach Deutschland eingeteilt, sollte dann aber nach Osten deportiert werden. „Wera befand sich schon im Zug, als dieser bei St. Pölten unerwartet hielt. Diese Gelegenheit nutzte sie, sprang aus dem Zug, riss sich den ,Judenstern‘ vom Gewand und tauchte in der Menge unter. In der Viehofner Straße wurde sie von der Familie Jindra trotz der drohenden Todesstrafe herzlich aufgenommen“, schildert Gerhardt Glaser, ein ehemaliger Nachbar der Jindras, der sich jahrelang für die Benennung einer Straße nach Wera Heilpern einsetzte.

Unter strengster Geheimhaltung versteckte sich Wera über zwei Jahre auf dem Dachboden. Nur ganz wenige Personen waren in das waghalsige Unterfangen eingeweiht. Den Tag verbrachte sie meistens im Bett, nur im Dunkeln konnte sie sich vorsichtig im Freien bewegen. Auf diese Weise überlebte Wera bis zur Befreiung im April 1945 durch die Sowjetunion.

Um an ihre Geschichte und den Heldenmut ihrer Helfer zu erinnern, soll es nun neben der 2003 errichteten Jindrastraße bald auch eine Heilpernstraße in St. Pölten geben. Ob die Straßenbenennung in Viehofen oder in St. Georgen erfolgt, ist aber noch nicht ganz geklärt.