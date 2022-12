Wasserrettung versenkt Christbaum im Ratzersdorfer See

Der Ratzersdorfer See war Schauplatz für ein ganz besonderes Brauchtum aus der Welt der Taucher. Die Einsatzkräfte der Wasserrettung versenken dabei einen Christbaum am Boden des Sees und gedenken so den Verstorbenen und Unfallopfern von diesem Jahr.

„Heuer hatten wir Gott sei Dank Glück und es gab weder am Ratzersdorfer noch am Viehofner See einen tödlichen Zwischenfall“, erklärt Abschnittsleiterin Doris Horvath. Dennoch gab es einige Einsätze. Eine Herausforderung seien Rad- und Verkehrsunfälle gewesen, bei denen die Verunfallten im Wasser landeten.

Der Christbaum wurde mit einem Fackelumzug zum Steg gebracht, dann versenkten ihn die Einsatztaucher. Die Arbeit der Wasserrettung wusste auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler zu schätzen: „Mit ihren Einsätzen und auch mit den angebotenen Kursen sorgen sie für die Sicherheit. Das ist unbezahlbar.“

Im Anschluss an die Zeremonie gab es am verschneiten See noch Glühwein, Punsch und einige Snacks.

