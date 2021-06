Seit Corona wütet, erlebt das Zweirad einen Boom in der Landeshauptstadt. Vor allem das Fahrrad wird gerne genutzt, egal ob mit Muskelkraft oder mit Batterie betrieben. Einen Siegeszug treten momentan auch E-Roller und E-Scooter an. Dabei kommt der Gesetzgeber mit der Einführung neuer Regeln nicht nach. Das führt mitunter zu Problemen, vor allem in der Fußgängerzone.

Die Landeshauptstadt war 2005 Vorreiter und öffnete die Fußgängerzone für die Radler. Rücksichtnahme und vor allem Schritttempo sind Voraussetzung. Wobei das nicht genauer definiert ist. „Aber langsamer als 5 bis 10 km/h ist sie auf alle Fälle“, plaudert Fahrschulbesitzer Richard Mader aus dem Lehrbuch. Bei dem einen oder anderen Drahteselfahrer gehen aber schon einmal die Pferde durch. Vor allem dann, wenn sie noch dazu elektrifiziert sind. „Manchmal ist es schon sehr knapp und der große Crash kann nur mit sehr viel Glück verhindert werden“, schüttelt Thomas Kuntner von der Osteria nur den Kopf.

Für S’Zimmer-Chefin Daniela Pottendorfer verkommt der Rathausplatz bisweilen zu einer Rennstrecke. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 haben sich die Unfälle mit Fahrrad-Beteiligung mehr als verdoppelt, wobei die meisten zwischen Radfahrern und Autofahrern passieren. „Viele unterschätzen die Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs sind“, sieht ein Polizeibeamter oft übermütige Radfahrer auf ihren E-Bikes. Auch wenn bei älteren Radlern die Muskelkraft schon etwas nachlässt, treibt der Elektromotor das Tempo dennoch nach oben. Gerade in der Baustellensaison in der Innenstadt führte das zu einigen Zwischenfällen.

600 Watt und 25 km/h sind erlaubt

Zu Problemen in der Fußgängerzone kommt es regelmäßig auch mit E-Rollern und E-Scootern. Die dürfen wie Radfahrer nur im Schritttempo fahren. Schnelle Bremsmanöver sind mit diesen Geräten nur schwer möglich. Im Trend liegt das Aufmotzen von E-Bikes und E-Scootern, wie ein Polizist erklärt. 600 Watt Leistung und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h dürften nicht überschritten werden. Sollte jemand dabei erwischt werden, hagelt es saftige Strafen. 343 Euro sind dannfällig.

Um fit auf dem Fahrrad oder dem E-Bike durch den Verkehr zu kommen, empfiehlt Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler Fahrtechnik-Trainings. Und in der Fußgängerzone gibt Thomas Kainz vom St. Pöltner Medienservice zu bedenken: „Radfahrer sind hier Gäste.“