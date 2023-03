St. Pöltner Stadtfeuerwehr barg umgekippten Lkw bei Pöchlarn

Montagvormittag kam es auf der A1 bei Pöchlarn in Fahrtrichtung Wien zu einem schweren Unfall mit einem Gefahrengut-Transport. Der Lenker verlor die Kontrolle über den Lkw, kam von der Fahrbahn ab und blieb seitlich auf der Böschung liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde durch die alarmierte Feuerwehr Pöchlarn gemeinsam mit dem Rettungsdienst versorgt.

Nachdem der verletzte Lenker abtransportiert wurde, entschied der Einsatzleiter, das Kranfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten Stadt zur Bergung zu alarmieren. Kurz nach 11 Uhr wurde so die Stadtfeuerwehr St. Pölten zum Kraneinsatz in den Bezirk Melk alarmiert. Bereits wenig später trafen das Kranfahrzeug sowie das Begleitfahrzeug an der Unfallstelle ein.

Die Bergung des verunfallten LKW stellte sich als äußerst aufwendig dar. Zum einen handelte es sich um einen Gefahrguttransporter, wobei der Tank mit dem Gefahrgut beim Unfall nicht beschädigt wurde. Trotzdem musste die Bergung möglichst mit Rücksicht auf die Tankladung durchgeführt werden. Zum anderen verkeilte sich das Zugfahrzeug mit dem Auflieger, was die Bergung deutlich erschwerte.

Unter Einsatz von einem Kran und insgesamt drei Seilwinden konnte der Lkw schlussendlich erfolgreich geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde in Pöchlarn abgeleitet. Im Anschluss daran wurde der beinahe unbeschädigte Auflieger mittels einem anderem Zugfahrzeug von der Unfallstelle verbracht, das stark beschädigte Zugfahrzeug wird von einer Fachfirma verbracht.

Im Einsatz standen seitens der Feuerwehr St. Pölten-Stadt zwei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Mitgliedern für rund fünf Stunden. Ebenso im Einsatz standen die FF Pöchlarn und die FF Matzleinsdorf, sowie der Rettungsdienst, die Polizei und die Asfinag.

