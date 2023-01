Region St. Pölten: Hühner unter Hausarrest

Nicht nur Menschen sind in der kalten Jahreszeit öfter krank, auch bei Vögeln geht im Winter die Grippe um. In Niederösterreich wurden bereits einige Geflügelpest-Fälle festgestellt. Deswegen gelten laut einer aktuellen bundesweiten Verordnung verpflichtende Vorsichtsmaßnahmen für Betriebe.

Im Bezirk St. Pölten gelten die Gemeinden Asperhofen, Herzogenburg, Inzersdorf-Getzersdorf, Neulengbach, Nußdorf ob der Traisen, Traismauer und Wilhelmsburg sowie die Stadt St. Pölten als Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko Dort muss Geflügel dauerhaft im Stall gehalten werden.

Die Basis für die Einordnung des Risikos bilden laut Auskunft der Bezirksbauernkammer (BBK) die Gewässer, an welchen in den letzten Jahren an der Geflügelpest verendete Wildvögel gefunden wurden. Die Abgrenzung der Gebiete ist laut der BBK im Winter möglich, da das Nahrungsangebot für Wildvögel geringer ist. Dadurch müssten sie Energie sparen und seien eher standorttreu.

„Da wir unsere Hühner bereits in Bodenhaltung halten, macht die Stallpflicht für uns keinen Unterschied. Allerdings setzten wir verstärkte Hygienemaßnahmen, vor allem beim Betreten und Verlassen des Hühnerstalls“, sagt Robert Schrattenholzer, der im Stadtteil Wagram einen Geflügelbetrieb führt.

Beim Bauernhof Sagl in Spratzern werden die Hühner jedoch normalerweise in Freilandhaltung gehalten. „Jetzt müssen wir sie eben eingesperrt lassen. Ich hoffe, dass diese Situation bald vorbei geht“, sagt Leopold Sagl.

Im Bezirk wurden in diesem Winter noch keine Geflügelpest-Fälle festgestellt, auch nicht bei Wildvögeln. Wer die Erkrankung bemerkt, muss die Behörden informieren.

„Diese werden die weiteren Schritte bis hin zu Entschädigungszahlungen gemäß dem Tierseuchengesetz durchführen“, heißt es seitens der Bezirksbauernkammer.

