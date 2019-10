„Nicht vergessen, was gewesen ist. Das ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen.“ So erklärte Hans Morgenstern im Zeitzeugenforum im Haus der Geschichte, warum ihm Erinnerungsarbeit wichtig ist. Das Gespräch mit Reinhard Linke und der Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreich (Injoest), Martha Keil, wird vielen in Erinnerung bleiben. Der Saal im Museum NÖ war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der letzte in St. Pölten lebende Jude vom Schicksal seiner Familie während der Nazi-Herrschaft erzählte. Morgenstern und seine Eltern kehrten nach der Flucht als eine der wenigen Familien nach St. Pölten zurück.

Caro Böhm Christoph Lind führte durch Synagoge und Innenstadt.

Eine weitere Möglichkeit, mehr zu erfahren, bot die Fortsetzung der Reihe „Migration findet Stadt“. Zuwanderung jüdischer Arbeitskräfte, provisorischer Betraum, Neubau und Zerstörung – mit einem „Schnelldurchlauf“ durch die Geschichte der Synagoge startete der Spaziergang. Für rund 1.000 Juden der Region war St. Pölten einst das Zentrum ihres religiösen Lebens. Hier feierten sie Hochzeiten und Beschneidungen, hier war die Verwaltung der Kultusgemeinde. Nach den ersten Informationen führte Christoph Lind vom Injoest zu den ehemaligen Wohnorten der jüdischen Stadtbewohner.

Einigen gelang die Emigration ins Ausland, mindestens drei Personen überlebten als „U-Boote“ in Verstecken. Viele Spuren verlieren sich allerdings in Vernichtungslagern. Name, Geburtstag, Beruf und Datum der Deportation – ihre Biografien sind heutzutage schwierig zu fassen. Von manchen gibt es nicht einmal mehr ein Bild, geschweige denn eine Grabstätte. „Schrecklich“, findet Stadthistoriker Thomas Pulle. „Die Nazis haben es geschafft, Geschichte und Bilder dieser Menschen auszulöschen.“

Gegen das Vergessen werden seit dem Vorjahr für die ehemaligen Mitbürger „Steine der Erinnerung“ gesetzt. Die nächsten werden am Donnerstag, 3. Oktober, enthüllt. Eine Gedenktafel für Theodor Schreier wird um 17.30 Uhr an der Synagoge präsentiert. Er war einer der Architekten des Gotteshauses, in dem es ab 18.30 Uhr auch ein Gedenkkonzert mit Nachkommen Schreiers gibt. Näheres findet man auf injoest.ac.at.