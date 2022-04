Neues Kulturfestival hat einen Namen: Tangente St. Pölten

Werbung

Vom 30. April 2024 bis zum 6. Oktober 2024 soll die Landeshauptstadt durch die Tangente St. Pölten Schauplatz für Konzerte, Performances, Lesungen, bildende Kunst und vieles mehr sein. Ursprung des Festivals liegt eigentlich in der Bewerbung St. Pöltens um den Titel "Kulturhauptstadt Europas". Die Projekte und Ideen, die im Bewerbungsprozess entstanden sind, waren zu gut, um verloren zu gehen, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ziele für 2024 sind nun St. Pölten sowohl regional, als auch international, kulturell zu etablieren und Weltoffenheit zu signalisieren. "Kultur kann Brücken bauen", meint Mikl-Leitner. Weiters soll St. Pölten und auch Niederösterreich zur Modellregion in Sachen Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Klimaverantwortung werden.

Kunstparcour durch St. Pölten

Auftakt zum Festival sind bereits laufende Projekte wie die Erneuerung des Domplatz, das KinderKunstLabor oder die Renovierung der Synagoge. Das Festival wird absichtlich als ein Festival der Kultur bezeichnet, obwohl auch die bildende Kunst eine große Rolle spielen soll, denn: "Wir wollen alles sein, nur keine elitäre Veranstaltung", so Christoph Gurk, künstlerischer Projektleiter. Partizipation der Besucher, und vor allem auch der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, ist ein wichtiger Teil des Projekts.

Für das Festival sollen regionale und internationale Künstler nach St. Pölten geholt werden, die an öffentlichen Orten in verschiedenen Stadtteilen, aber auch in leerstehenden Geschäftslokalen, ihre Kunst präsentieren. Ziel ist es auch eher unbekanntere Stadtteile zu beleben. Und auch bereits bestehende kulturelle Angebote wie das Landestheater, die Bühne im Hof, das Festspielhaus und das Museum Niederösterreich sollen unterstützt werden.

"Durchstarten" mit dem Bürgermeister

Bürgermeister Matthias Stadler blickt schon mit viel Vorfreude ins Jahr 2024. "Ich möchte den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern zurufen, dass sie mit uns durchstarten sollen", so Stadler. Die Tangente St. Pölten soll ihre Besucher mit aktuellen Themen und auch Blicken in die Zukunft berühren.

Schon dieses Jahr werden erste Vorbereitungsangebote, wie Workshops an Schulen, ausgeschickt. Am 22. April um 19 Uhr findet im Sonnenpark ein mobiles Stadtlabor unter dem Motto "Keine Kunst ohne Euch!" statt, bei dem weiter Pläne vorgestellt werden. Im Frühjahr 2023 sollen erste Programm-Highlights und Kooperationen vorgestellt werden, das gesamte Programm wird im Herbst 2023 veröffentlicht.

