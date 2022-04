Neues Kulturfestival: St. Pölten bekommt 2024 Tangente

Werbung

Viele Ideen sind im Prozess für die Bewerbung St. Pöltens als „Kulturhauptstadt Europas“ entstanden. Diese wollen Stadt und Land auch weiterverfolgen und stellten gemeinsam ein neues Festival für Gegenwartskultur vor: Tangente St. Pölten.

Das gemeinsame Ziel: St. Pölten international, aber auch regional kulturell besser zu positionieren und Weltoffenheit zu signalisieren. Weiters soll ein Bekenntnis zu Kultur in schwierigen Zeiten gesetzt werden. „Kultur schafft es, Brücken zu bauen“, davon ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt. Und auch für Bürgermeister Matthias Stadler ist es eine Brücke, die ihm als erste Assoziation mit Tangente einfällt, nämlich die Kerntangente Nord.

Verantwortlich für den Namen und den Markenauftritt des neuen Festivals zeichnet die Agentur Double Standards, die beim Wettbewerb als Sieger hervorging. „Die Agentur begleitete schon Markenprozesse der Biennale di Venezia und auch des Guggenheim-Museums in New York“, berichtet der künstlerische Leiter des Festivals Christoph Gurk.

Die Vorbereitungen für das Festival beginnen im Sommer. Eröffnung wird am 30. April 2024 gefeiert. Das Festival läuft dann bis 6. Oktober 2024. Auftakt zum Festival sind bereits laufende Projekte wie die Erneuerung des Domplatzes, das KinderKunstLabor oder die Renovierung der ehemaligen Synagoge. Geplant sind spartenübergreifende, sozial inklusive Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und mehr.

„Wir wollen alles sein, nur keine elitäre Veranstaltung“, so Christoph Gurk, denn die Partizipation der Besucher und Besucherinnen, und vor allem auch der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, sei ein wichtiger Teil des Projekts. Regionale und internationale Künstler sollen nach St. Pölten geholt werden, die an öffentlichen Orten in verschiedenen Stadtteilen, aber auch in leer stehenden Geschäftslokalen ihre Kunst präsentieren. Ziel ist es, für Kultur eher unbekanntere Stadtteile zu beleben, aber auch bereits bestehende kulturelle Angebote wie das Landestheater, die Bühne im Hof, das Festspielhaus und Museum Niederösterreich werden unterstützt.

Start mit Bürgerbeteiligung wie etwa Workshops

Schon jetzt werden erste Vorbereitungsangebote, wie Workshops an Schulen, ausgeschickt. Am 22. April um 19 Uhr werden im Sonnenpark beim mobilen Stadtlabor unter dem Motto „Keine Kunst ohne Euch!“ weitere Pläne vorgestellt. Im Frühjahr 2023 sollen erste Programm-Highlights und Kooperationen vorgestellt werden, das gesamte Programm wird im Herbst 2023 veröffentlicht.

