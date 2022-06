Mehr Platz für Nager und Hunde im St. Pöltner Hammerpark

Werbung

Sie sind die Stars des Hammerparks – und das nicht nur für die jüngsten Besucher: die Tiere und vor allem die Meerschweinchen. Weil sie nach dem Winter nicht zurückgekehrt sind und ihre Unterkunft abgerissen wurde, machen sich viele St. Pöltnerinnen und St. Pöltner Sorgen.

Diese kann der Magistrat nehmen: „Die mehr als 20 Meerschweinchen bekommen bis Mitte Juni ein neues, größeres Zuhause.“ Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen. Das neue Heim wird witterungsbeständiger und mit zu öffnenden Fenstern ausgestattet sein. Im Juni wird dann auch der Pavillon neu gedeckt.

Stadtgärtner zu Geschicklichkeitsweg: „Barfußweg für Hunde“

Arbeiten laufen derzeit auch noch an der Hundezone in Hammerparknähe am Reinkeweg. Nach elf Jahren erfolgt nun eine Modernisierung. Die Umzäunung wurde bereits durch einen massiveren Doppelstabmattenzaun mit Metallzaunstehern ersetzt. Nach der Vergrößerung um 200 m² haben die Hunde nun 2.100 m² Fläche zum Toben.

Zu dem Trinkbrunnen wird demnächst ein etwa acht Meter langer Hunde-Geschicklichkeitsweg aus unterschiedlichen Bodenbelägen errichtet, um die Tiere an die verschiedenen, ihnen womöglich fremden Untergründe zu gewöhnen. „Das wird sozusagen ein Barfußweg für Hunde“, schmunzelt Stadtgärtner Robert Wotapek.

Künftig gibt es auch zwei Eingänge, um den Stress für die Hunde zu minimieren. Das Gelände wurde durch Erdschüttungen hügeliger gestaltet. Die Hundezone wird mit diversen Agility-Geräten ausgestattet wie einem Tunnel mit zwei Aufgängen, Hürden, einem Viadukt und vielem mehr.

