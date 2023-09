Aktion in St. Pölten rückte hörbeeinträchtigte Menschen in den Fokus

Es ist die Stille, die einem auffällt, wenn man sich einer Veranstaltung des Gehörlosenverbandes NÖ nähert. Eigentlich ist das ja logisch, aber dass man nicht daran denkt, zeigt wieder gut, wie wenig der Alltag, das Leben und die Anliegen von Gehörlosen in unserem Denken präsent sind. Und nicht nur bei jeder einzelnen Person: auch in den Schulen, in den Öffis, beim Amtsgang.

Auf das alles machte vergangene Woche die Aktionswoche #SIGNWITHME aufmerksam. Beispielsweise gibt es lediglich bei Gericht einen Anspruch auf Assistenz, in der Schule nicht. In einem Flächenbundesland wie Niederösterreich umso schwieriger, Unterstützung für ein gehörloses Kind zu finden. Dazu kommt der Mangel an Dolmetscherinnen und Dolmetschern.

Zum internationalen Tag der Gebärdensprache lud der Gehörlosenverband NÖ außerdem ins ehemalige Taubstummeninstitut in die Klostergasse. Dieses erfuhr nicht zuletzt durch einen Film von Anita Lackenberger über die Auflösung während des Nationalsozialismus jüngst wieder mehr Aufmerksamkeit. Auch der Gehörlosenverband beleuchtete die Geschichte des Instituts beim Vortrag „Pädagogik, Politik und `Lebensunwertes Leben`: Die Schließung des Taubstummeninstitutes in St. Pölten 1938“. Der Vortrag wurde in Gebärdensprache gehalten und simultan übersetzt. Außerdem beleuchtete die Stadt St. Pölten die Säule am Rathausplatz blau, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.