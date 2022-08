Gerersdorf hat den 40er groß gefeiert

„Wir können heute feiern, weil sich vor über 40 Jahren Menschen aufgemacht haben, durch eine wirklich enge Tür zu gehen“, sagte Diakon Oliver Richter bezugnehmend auf das Evangelium beim Gottesdienst im Festzelt anlässlich der Jubiläumsfeier zu „40 Jahre Gerersdorf“.

Wirkliches Leben als Gerersdorfer oder Gerersdorferin könne langfristig nur gelingen, wo man sich beizeiten aufmacht, um die Verantwortlichkeit des Daseins anzunehmen, wo man klar Position bezieht und mit vollem Einsatz darum ringt, dass sich etwas ändert, wo sich etwas ändern muss. „Zum Besseren für sich selbst und die anderen“, so der Diakon zur Wiedererlangung der Eigenständigkeit.

Pressl überbrachte die Silberne Ehrenplakette

NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl gratulierte und dankte denen, „die diese Basis geschaffen haben, dass Gerersdorf heute in dieser Form eigenständig und erfolgreich ist“. Mit einem Blick in die Zukunft betonte er: „Mit dieser Basis, die in Gerersdorf da ist, müsse man sich auch Gedanken machen, wie wird die nächste Zeit ausschauen in so einer eigenständigen Gemeinde.“

Bei Bürgermeister Herbert Wandl stellte sich Pressl mit der Silbernen Ehrenplakette des NÖ Gemeindebundes ein. Wandl mache nicht nur in seiner Gemeinde hervorragende Arbeit, er sei auch im Bundesvorstand des Gemeindebunds engagiert. „Und wir dürfen auf seine Dienste als Bezirksobmann und im Landesvorstand zählen.“

Vizebürgermeister Franz Schuster überraschte Wandl mit dem Ehrenring der Gemeinde. Wandl ist seit 2006 Bürgermeister, der dritte seit Wiedererlangung der Selbstständigkeit und das „mit Engagement, mit Leidenschaft und einer sozialen Ader“, so Schuster.

Der Kinderchor der Gemeinde gratulierte zum Jubiläum mit einem Regenbogen, mit Seifenblasen, selbst gesammelten und bemalten Pielachsteinen und Luftballons. Musikalisch gestaltet wurde das Jubiläumsfest von einer Abordnung des Musikvereins Gerersdorf.

Gefeiert wurde das Jubiläum schon am Tag vor dem Festakt mit einem Kinderkonzert von Bluatschink im Zelt am Florianiplatz. Am Abend sorgten „Peter & Tekal“ mit dem Ärztekabarett „Was schluckst du...?“ für großartige Stimmung.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.