Trinkwasser-Versorgung in Böheimkirchen wird ausgebaut

Böheimkirchen sichert gemeinsam mit der EVN Wasser die Wasserversorgung in den Umlandgemeinden. Entsprechend einem im Frühjahr 2021 geschlossenen Übereinkommen bekommen Plosdorf, Blindorf, Furth, Außerkasten, Dürnhag, Dorfern, Siebenhirten und Diemannsberg Zugang zur öffentlichen Trinkwasserversorgung.

An die 5,4 Kilometer lange Transportleitung werden vorerst einmal Furth und Plosdorf angeschlossen, sie soll im November fertig werden. Die Investitionen der EVN Wasser belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro.

„Der Ausbau der Infrastruktur ist für die Region sehr wichtig, wir sind froh, dass die Versorgung mit frischem Trinkwasser Schritt für Schritt ausgebaut wird“, zeigt sich Bürgermeister Johann Hell erleichtert. Die EVN Wasser beliefert Böheimkirchen seit 1986 mit Trinkwasser aus dem Brunnenfeld in Pottenbrunn.

„Die Leitung ist ein weiterer Baustein für unser Versorgungsnetz in Niederösterreich, somit können wir weitere Katastralgemeinden in der Region mit Trinkwasser versorgen“, so EVN-Wasser-Prokurist Helmut Brandl.

