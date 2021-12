Böheimkirchen: Ein Budget wie damals

Mit dem 273 Seiten starken Budgetvoranschlag für das Jahr 2022 versucht die Gemeinde, an die Zeit vor der Pandemie anzuknüpfen. Trotz neuer Rahmenbedingungen durch den weiteren Lockdown und wöchentlich neue Herausforderungen stehen die wirtschaftlichen Vorzeichen gut. In der operativen Gebarung ist ein Plus von zwei Millionen Euro ausgewiesen.

Die 2020 ausgesetzten Subventionen für Vereine und Umweltförderungen wurden heuer, den Ansuchen entsprechend, ausbezahlt und sind auch 2022 im Budget vorgesehen. „Mit einem Haushaltspotenzial von 263.000 Euro liegt eine der wichtigsten Kennzahlen für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde bei uns sehr gut. Auch das Nettoergebnis steigt auf 546.000 Euro gegenüber einem Minus im Jahr 2021. Wir können zahlreiche Projekte in Angriff nehmen und bleiben trotzdem auf der sicheren Seite“, erläutert Bürgermeister Johann Hell die Zahlen.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die vom Bund über das Land an die Gemeinde ausbezahlten Ertragsanteile sind die wichtigste Einnahmequelle und steigen auf 4,6 Millionen. Steigen wird auch die Kommunalsteuer von 2,8 auf 3 Millionen, was auf eine gute Wirtschaftslage der regionalen Firmen hinweist. An Rücklagen liegen rund 982.000 Euro am Konto.

Die steigende Finanzkraft von etwa 8 Millionen Euro ist gut für die Gemeinde, erhöht aber auch die Beitragsleistungen an das Land. Der Beitrag für die Krankenanstalten steigt um 80.000 Euro auf 1,66 Millionen, die Sozialhilfeumlage klettert von 897.000 auf 988.000 Euro. „2022 werden keine neuen Darlehen aufgenommen. Durch Tilgungen werden die Schulden um 1,5 Millionen gesenkt und liegen jetzt bei 13,5 Millionen Euro“, so der Bürgermeister.

2022 wird ein Jahr der Investitionen

In vielen Bereichen möchte die Gemeinde im kommenden Jahr wieder Geld in die Hand nehmen. Rund 1 Million Euro wird in Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen-, Wasser- und Kanalbau sowie in die Sanierung von Güterwegen und der öffentlichen Beleuchtung investiert.

Gravierend steigen werden die Ausgaben für Schulen und Kindergärten, die mit 768.000 Euro budgetiert sind. Die Wasserversorgung nach Plosdorf und Furth, Adaptierungen der Bushaltestellen und ein Wechselladefahrzeug für die Feuerwehr sind im Budget ebenso verankert wie ein Leitsystem im Zentrum für Fußgänger und Radfahrer , die Anschaffung von Spielgeräten und Bänken, ein E-Fahrzeug für den Bauhof oder eine Bühne für den Festsaal . Für Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen erste Pläne für den Radwegeausbau zwischen Aufeld und Betriebsgebiet, Überlegungen zur Umstellung des Kindergartens in der Stockhofstraße auf erneuerbare Energien und eine Vorstudie für ein ökologisches Projekt nördlich der Michelbachbrücke bis Kapelln.