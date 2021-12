Gerersdorf feiert 40 Jahre Eigenständigkeit

Der 1. Jänner 1982 ist für die Gerersdorfer ein denkwürdiger Tag. Mit diesem Datum erlangte die Gemeinde zehn Jahre nach der Auflösung wieder ihre Selbstständigkeit. Gefeiert wird das 40-Jahr-Jubiläum voraussichtlich im Sommer.

1978 stand die Schließung der Volksschule im Raum

1971 war das NÖ Kommunalstrukturverbesserungsgesetz beschlossen worden, das die Gemeindelandschaft in Niederösterreich stark veränderte. Die Gemeinde-Anzahl reduzierte sich von 1.652 auf 559. Mit Inkrafttreten am 1. Jänner 1972 wurde Gerersdorf mit den Katastralgemeinden Distelburg, Friesing, Eggsdorf, Grillenhöfe, Hetzersdorf, Hofing, Stainingsdorf und Weitendorf der Stadt St. Pölten zugeteilt. Die Katastralen Salau, Loipersdorf und Völlerndorf gingen an Prinzersdorf.

Die Reaktionen waren unterschiedlich. „In der Zeit, in der Gerersdorf zu St. Pölten gehörte, gab es immer wieder Initiativen, um die Ortsgemeinschaft zu stärken. Einen wichtigen Beitrag leistete die Pfarre, die im ersten Jahr der Eingemeindung wieder mit einem ständigen Seelsorger besetzt wurde“, berichtet der jetzige Bürgermeister Herbert Wandl. Bewusst seien Initiativen gesetzt worden, um das Zusammenleben in Gerersdorf zu fördern.

Besonders die Situation der Schulen erregte die Gemüter. 1978 kam es zu schwerwiegenden Änderungen bei der Einteilung. Die Volksschüler aus Loipersdorf mussten etwa nach Markersdorf, die Hauptschüler aus Gerersdorf die Schule in St. Pölten besuchen. Es stand auch die Schließung der Volksschule in Gerersdorf im Raum. Unzufrieden waren die Gerersdorfer auch wegen der geringen Investitionen der Stadt im ehemaligen Gemeindegebiet und der schlechten Verkehrsanbindung nach St. Pölten.

Komitee bereitete VfGH-Klage vor

1977 gab es Berichte, dass die Weinviertler Gemeinde Alberndorf erfolgreich gegen die Zwangszusammenlegung mit Haugsdorf ankämpfte. Die Gerersdorfer Johann Mayer und Helmut Lechner beschlossen, mit Alberndorf in Kontakt zu treten, und schon nach ersten Gesprächen war klar: Alberndorf ist Vorbild für Gerersdorf.

Ein „Komitee der Interessengemeinschaft zur Wiederherstellung der Gemeinde Gerersdorf“ wurde gegründet. Ernst Bertl, Karl Krumböck, Helmut Lechner, Johann Mayer und Anton Resch trafen einander regelmäßig zum Informationsaustausch und wurden unterstützt von Maria Zuser und Irmgard Lechner. Mit einem Wiener Rechtsanwalt, der auch Alberndorf vertreten hatte, wurde die Klage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) vorbereitet. Unterstützung bei ihrem „Freiheitskampf“ erhielten die Gerersdorfer von Ex-Minister Georg Prader.

Im Zuge der Recherchen für die Klage stellte sich heraus, dass die „alten“ Gemeinderäte der Gemeinde Gerersdorf von der Landesregierung nie über deren Abberufung unterrichtet worden waren. Wichtige Punkte waren auch, dass die Zerreißung der Gemeinde gegen den Willen der Bevölkerung und ohne Kontaktaufnahme mit der Gemeindevertretung erfolgte.

Schlussendlich entschied der VfGH am 14. März 1981 zugunsten von Gerersdorf. Mit 1. Jänner 1982 wurde Gerersdorf wieder eigenständige Gemeinde in der alten Zusammensetzung. Am 14. März 1982 wurde der Gemeinderat und am 6. April Helmut Lechner zum ersten Bürgermeister der wiedererstandenen Gemeinde gewählt.