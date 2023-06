Erster Erfolg für Initiative Bodenschutz St. Pölten

Durchhaltevermögen war bei der gestrigen Gemeinderatssitzung von den Umweltinitiativen gefordert. Der Initiativantrag „Klimapionierstadt St. Pölten – Bodenschutz statt Flächenversiegelung und Verkehrslawine“ stand als letzter Punkt auf der Tagesordnung. Los gings damit um 0.36 Uhr. Der Initiativantrag, den die Initiative „Bodenschutz St. Pölten“ einbrachte, forderte den Gemeinderat auf, sich an die geltenden Rechtsvorschriften basierend auf dem NÖ Raumordnungsgesetz 2014 zu halten. So sieht §25 vor, dass als Bauland gewidmete und noch nicht bebaute Flächen rückzuwidmen sind, wenn sich herausstellt, dass die Flächen von einer Hochwassergefährdung betroffen sind, und diese nicht innerhalb einer Frist von fünf Jahren beseitigt werden konnte.

Die Grundstücke, die die Stadt St. Pölten 2022 an die Billa AG verkauft hat, liegen im Bereich der Hochwasserlinien für 30- und 100-jährliche Hochwasser. Und hätten deshalb, so legen es zumindest Grüne und die Initiative Bodenschutz aus, bereits rückgewidmet werden müssen. Schließlich ist man überzeugt, dass die Gemeinde schon seit über fünf Jahren weiß, dass die Grundstücke im Hochwassergebiet liegen. „Das ist ein Versäumnis der Politik und nicht des Magistrats“, ist Gemeinderat Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) überzeugt.

„Das Durchhaltevermögen zeigt, mit welcher Leidenschaft sie für ihr Anliegen kämpfen“, betonte Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ): „Initiativen, wie diese, die den Initiativantrag eingebracht haben, sind wichtige Player in der Kommunalpolitik und politisches Engagement ist in einer Demokratie immer wünschenswert.“ Seitens der SPÖ-Fraktion habe man sich intensiv mit der Fragestellung beschäftigt und dann einen Abänderungsantrag verfasst. Darin wird der Magistrat beauftragt zu untersuchen, was rechtskonform ist. „Es muss geprüft werden, ob eine Rückwidmung nötig ist, wenn schon am Hochwasserschutz gearbeitet wurde“, sagt Ludwig.

Dass Recht Recht bleiben muss, betont ÖVP-Klubchef Florian Krumböck. „Es muss rückgewidmet werden, wenn das Recht es so vorsieht.“ Die Grünen haben bereits eine Aufsichtbeschwerde eingebracht. „Wenn diese ergibt, dass eine Rückwidmung durchzuführen ist, gibt es da bei uns keine Diskussion.“

Der Abänderungsantrag wurde nur mit den Stimmen der SPÖ beschlossen. Der von Stadträtin Christina Engel-Unterberger (Grüne) gestellte Zusatzantrag, dass „umgehend alle Vorkehrungen für eine Rückwidmung zu treffen sind“ erhielt keine Mehrheit.

„Behalten uns Schritte vor“

Das geplante Rewe-Lager soll auf 17 Hektar errichtet werden. In der verkehrstechnischen Einschätzung des Unternehmens rechnet man mit rund 1.000 Lkw- und 600 Pkw-Fahrten zusätzlich. Das führe, wie auch FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer betont, zu einem Verkehrschaos, weil die bestehende Infrastruktur das nicht verkraftet und weist noch einmal darauf hin, dass die S34 für eine wachsende Landeshauptstadt und künftige Betriebsansiedelungen nötig ist.

Bei der Initiative Bodenschutz St. Pölten bleibt man bei der Meinung, dass die Rückwidmung ein Versäumnis seit 2012 ist. Dass nun die rechtliche Lage überprüft wird und auch die Aufsichtsbeschwerde durch die Grünen läuft seien wichtige Schritte. „Wir sehen das nun schon als Erfolg an, werden uns aber vorbehalten weitere Schritte zu setzen. Wir bleiben dran“, sagt Romana Drexler.