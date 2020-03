Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 2. März wird die SPÖ zwar unter dem Vorsitz von Günther Geritzer, ihrem Spitzenkandidaten bei Gemeinderatswahl, antreten. Für das Amt des geschäftsführenden Gemeinderats (Mandate im Vorstand laut Wahlergebnis 6 ÖVP, 1 SPÖ, 1 NEOS), werden die Sozialdemokraten aber den 26-jährigen Newcomer Stefan Nagy vorschlagen. Der geborene Pottenbrunner und Bedienstete beim Magistrat St. Pölten, ist seit 2015 in Pyhra ansässig. Er hat in der St. Pöltner SPÖ politische Erfahrung gesammelt. Nagy war bei der Gemeinderatswahl nach Günther Geritzer, Rainer Straubinger und Gudrun Friedrich an vierter Stelle auf der Partei-Liste. Wie er im Gespräch mit den NÖN betont, möchte er sich zunächst einmal in seiner neuen Aufgabe einarbeiten. Dazu wird er, geht es nach den Vorstellungen von Bürgermeister Günter Schaubach, auch die Gelegenheit bekommen: „Mir ist es ein Anliegen, dass jeder geschäftsführende Gemeinderat auch einen Ausschuss leitet“, möchte dieser die Opposition in die Gemeindearbeit eingebunden wissen.

Wer künftig die SPÖ-Ortsgruppe Pyhra führen wird, wird sich bei der Jahreshauptversammlung im März zeigen.