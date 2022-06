Sozialfonds für Kasten beschlossen

Werbung

Der Gemeinderat hat einen umfangreichen Sozialfonds einstimmig beschlossen.

So bekommen Bürger, die Anspruch auf den Heizkostenzuschuss des Landes haben, auch von der Gemeinde einmalig 300 Euro ausbezahlt. Für Pflichtschüler gibt es Unterstützung für größere Schulveranstaltungen wie Skikurse, Sportwochen und Wien-Tage in der Höhe von 20 Euro pro Tag oder maximal 100 Euro pro Schuljahr.

„Voraussetzung ist in der Volksschule ein Vorschlag der Lehrkraft und in allen anderen Schulen die Gewährung eines Zuschusses durch den Elternverein“, so Bürgermeister Josef Denk. Alle Bezieher einer Mindestpension erhalten einen 50-Euro-Gutschein für den Nahversorger. Anträge sind am Gemeindeamt einzubringen.

Der Zuschuss bei Geburt eines Kindes wird von 70 auf 200 Euro angehoben. Personen in häuslicher Pflege, die Windeln benützen und Pflegegeld zumindest der Pflegestufe 4 beziehen, haben die Möglichkeit, eine 240-Liter-Restmülltonne zum Preis einer 120-Liter-Tonne zu nutzen. „Die Gemeinde übernimmt die Mehrkosten von 150 Euro“, so der Bürgermeister.

Anträge sind vom Förderungswerber schriftlich am Gemeindeamt einzubringen und können nur mit Hauptwohnsitz beantragt werden.

Die Förderungen können rückwirkend mit Jahresbeginn beantragt werden.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.