Am letzten Montag des Monats finden üblicherweise die Gemeinderatssitzungen in St. Pölten statt. Abstand halten heißt es aber auch für die Mandatare. Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse und des Stadtsenats mussten daher abgesagt werden. Dringendes wird mit Notverordnungen von Bürgermeister Matthias Stadler geregelt. „Meist in Absprache mit der Opposition“, wie ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl bestätigt.

Das Land arbeitet daran, gesetzliche Möglichkeiten für eine Videokonferenz zu schaffen. „Solchermaßen gefasste Beschlüsse könnten ungültig sein“, warnt allerdings der St. Pöltner Magistratsdirektor Thomas Dewina. Einer Klarstellung der Gemeindeaufsicht zufolge gebe es für solche Überlegungen keine gesetzliche Grundlage im NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz. Landesrat Ludwig Schleritzko kündigte nun an, gesetzliche Möglichkeiten dafür schaffen zu wollen. Ein Punkt ist die Öffentlichkeit, die Zugang zu Gemeinderatssitzungen haben muss. Ein weiterer Punkt ist die Feststellung von Abstimmungsergebnissen der 42 St. Pöltner Gemeinderäte und die Aufzeichnung der Sitzung. Eine andere Möglichkeit wäre die Abhaltung von Sitzungen in großen Räumlichkeiten, wie etwa in Sporthallen.

„Das sind routinemäßige Angelegenheiten, die im Gemeinderat ohnehin im Konsens beschlossen worden wären“

In der Zwischenzeit sind die Gemeindemandatare in ihrer politischen Funktion auf ihr Telefon angewiesen. So erfolgen Abstimmungen der einzelnen Ausschüsse über Ausbesserungen an Straßen oder Infrastruktur. „Das sind routinemäßige Angelegenheiten, die im Gemeinderat ohnehin im Konsens beschlossen worden wären“, erklärt Matthias Adl.

Aber auch die Anliegen der Bevölkerung werden von den Gemeinderäten bearbeitet, „im Homeoffice“, wie SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig betont. Gemeindemandatare aller Fraktionen stellen sich in der sitzungslosen Zeit in den Dienst der guten Sache. Sie beteiligen sich etwa bei den Lieferservices der St. Pöltner Hotline oder nehmen Dienste bei Essen auf Rädern wahr. „Wir halfen im Supermarkt aus“, erklärt FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger. Jedenfalls sei es ganz fremd, so wenige persönliche Kontakte und „Handschläge“ zu pflegen, so Ludwig.