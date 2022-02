Viele Ideen für St. Pöltner Öffi-Verkehr: Rasche Umsetzung gefordert

Nicht erst seit der Präsentation des ÖBB-Rahmenplans und der Ankündigung der Redimensionierung der S 34 versucht die Stadt Bewegung zu bringen in den Ausbau des regionalen Öffi-Verkehrs.

In der Gemeinderatssitzung beschlossen alle Fraktionen nun eine Resolution an Verkehrsministerin Leonore Gewessler, den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke St. Pölten-Herzogenburg und die Ertüchtigung der Bahnstrecken St. Pölten-Krems und St. Pölten-Traisen für einen S-Bahnverkehr schnellstens, aber zumindest bis 2025 umzusetzen.

Stadler: Oberleitungsbus mit Herzogen- & Wilhelmsburg

„Was uns fragend zurücklässt, ist, warum man nicht auf die Vorarbeiten aus dem eigenen Hause zurückgreift“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Der Planungsabteilung der Stadt lägen mit den ÖBB erabeitete Projektunterlagen vom Ende der 2000er-Jahre vor.

Stadler schlägt auch Alternativen vor, wie etwa die Anbindung der zwei größten Nachbarstädte Herzogenburg und Wilhelmsburg per Oberleitungsbus.

Eine Ausweitung des Lup auf die Nachbarstädte kann sich die ÖVP vorstellen. Als schneller umsetzbare Lösung fordert ÖVP-Klubobmann Florian Krumböck gemeinsam mit den Herzogenburger ÖVP-Stadträten die Errichtung neuer Pendlerparkplätze an den Stadteinfahrten – etwa im Gewerbegebiet in Unterradlberg.

Die Grünen sammelten im ersten „Bürger:innen-Dialog“ Vorschläge für eine Verbesserung der Öffi- und Verkehrssituation in St. Georgen. So werden etwa eine verbesserte Fuß- und Radwegeinfrastruktur in Neu-Hart/St. Georgen sowie eine Taktoptimierung der Regionalbuslinie vorgeschlagen.

