Pyhra: Impfpflicht in der Gemeinde fällt wieder

Nach der Sommerpause waren sich die Gemeinderäte bei einer kurzen Sitzung in allen Punkten einig, Kritik gab es dennoch.

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Corona-Immunisierungspflicht für neue Gemeindebedienstete wird diese wieder aufgehoben. „Wir folgen damit, wie schon beim Beschluss 2021, einer Empfehlung des Landes und überlassen es jedem selbst“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach. Betroffen sei von dieser Regelung aber niemand gewesen. „Endlich ist diese Schikane vorbei“, heißt es von der SPÖ, die sich uneinig war. 2021 stimmten drei der vier roten Gemeinderäte mit der FPÖ dagegen.

600.000 Euro Darlehen für Sanierungen

Für die Zwischenfinanzierung von zahlreichen kleineren Bauprojekten nimmt die Gemeinde ein Darlehen in der Höhe von rund 600.000 Euro auf. Darunter fällt ein Hochwasserschutz für den Wiedenbach und den Fahrabach durch die Wildbach- und Lawinenverbauung sowie die Erneuerung des Regenwasserkanals in Reichenhag, um Überschwemmungen bei Starkregen künftig zu verhindern.

Der Volksschulstandort Fahrafeld wird wegen geringer Schüleranzahl und Sicherheitsgründen stillgelegt. Die Kinder werden seit diesem Schuljahr in Michelbach unterrichtet. „Sollte es in Fahrafeld zukünftig mehr Schüler geben, kann die Schule wieder aufgemacht werden“, so der Bürgermeister.

