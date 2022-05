St. Pöltner VP kritisiert Zuschuss für Privatuniversität

Werbung

Die jüngste Universität St. Pöltens war Anlass für eine nicht nur akademische Diskussion in der Gemeinderatssitzung. Weil die Stadt als Hälfte-Eigentümer erneut 835.000 Euro zuschießen muss, damit die vor dreieinhalb Jahren gestartete Bertha-von-Suttner-Privatuniversität einen Finanzabschluss zusammenbringt, hagelte es Kritik der ÖVP.

In den Jahren davor waren ähnliche Summen nötig. Das Worst-Case-Szenario sei um mehr als zwei Millionen Euro überschritten, rechnete VP-Gemeinderätin Susanne Binder-Novak vor. Dazu bringe das nachrangige Gesellschafter-Darlehen der Stadt als Hälfte-Eigentümer nicht mehr Mitspracherecht. Für ausgeglichene Zahlen brauche es mit 445 Studierenden dreimal so viele wie derzeit.

Der Betrag ist notwendig, um den Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss und die Liquidität zu sichern, betont der Magistrat. Die Stadt habe im mittelfristigen Finanzplan den Zuschüssen zugestimmt. Demnach soll der Break-Even-Punkt 2025 erreicht sein.

Universität rechnet mit 500 Studierenden in zwei Jahren

Dass man in etwa 445 Studierende brauche, um Kostendeckung zu erreichen, bestätigt man bei der Privatuni. Derzeit seien 167 inskribiert. Mit der Entwicklung zeigt man sich aber zufrieden, diese sei vergleichbar mit jener anderer Privat-Unis. Die Uni-Leitung erwartet, dass in den nächsten beiden Jahren die Grenze von 500 Studierenden erreicht wird. 175 Interessenten gebe es derzeit, 55 seien im Bewerbungsprozess. Soziale Arbeit sei seit dem Start ausgelastet, auch Psychotherapie habe aufgeholt. „Die Einnahmen durch Studiengebühren und Forschungsgelder werden deutlich größer sein als die Zuschüsse in der Anfangsphase“, wird betont.

Bezüglich Zuschüssen sei die Aufteilung auch klar, erklärt der Magistrat. Geld komme von der Stadt, das Know-how vom anderen Gesellschafter, dem Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG). „Die Bertha-von-Suttner-Uni ist eine junge, aber wesentliche Säule für den Hochschulstandort“, so Bürgermeister Matthias Stadler. Weiter bleibe aber die Forderung nach einem vollwertigen Unistandort in der Landeshauptstadt.

