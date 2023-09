SPÖ St. Pölten: „75 von 90 Punkten abgearbeitet oder in Umsetzung“

Heftige Kritik musste die Stadt-SPÖ in der ersten Halbzeit der aktuellen Gemeinderatsperiode über sich ergehenlassen. Projekte wie das KinderKunstLabor, das geplante Rewe-Lager oder auch der Domplatz sorgen bei St. Pöltens Kritikerinnen und Kritikern immer wieder für Gesprächsstoff. Dennoch ziehen Bürgermeister Matthias Stadler und Bezirksgeschäftsführer Gregor Unfried eine positive Bilanz. „Die Stadt verändert sich und hat sich immer verändert“, weiß Bürgermeister Matthias Stadler. Mittlerweile sei St. Pölten im Speckgürtel von Wien, die Lebensqualität habe trotz allem beachtlich zugelegt. „Ich will gar nicht negieren, dass Verkehr und Pendeln ein Thema ist, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da gab es weder Viehofner noch Ratzersdorfer See. Heute ist das selbstverständlich“, so Stadler. Auch der Südsee werde einmal zum Stadtleben dazugehört.

Stadler ist stolz: „Wir haben uns 90 Punkte vorgenommen, 75 davon sind bereits abgearbeitet.“ Auch große Brocken wie das KinderKunstLabor sind dabei. „Es war nicht blöd, das Projekt in einem Park zu errichten“, ist Stadler von den Qualitäten überzeugt und freut sich über das baldige Alleinstellungsmerkmal. Aber auch die Erneuerung der Fußgängerzone, die Renovierung der ehemaligen Synagoge, der neue Grillparzer Campus sowie der Ausbau der Fachhochschule sind darin gelistet. Zudem ist man auch auf die kleinen Errungenschaften bei der SPÖ stolz, etwa den STP Strampler, STP Sampler aus Vinyl oder die Trinkbrunnenoffensive. Insgesamt sollen über das Stadtgebiet 50 entstehen, ein Teil ist bereits umgesetzt.

Noch offen sind Punkte wie die Jahres- oder Zeitkarte für das Anrufsammeltaxi (AST), der Ausbau des Domiziel sowie der Südsee. Den Ausbau des Domiziel verhindern die aktuell „sehr hohen Baupreise“. Für den Südsee ist man gerade beim Grundstückskauf. „Der Südsee so nah an der Stadt anstelle eines zusätzlichen Sommerbades ist eine Jahrhundertidee“, ist Stadler überzeugt.

„Wir hatten immer einen Plan und den haben wir immer noch“, sagt Unfried. So stehe auch der Plan für die Zukunft mit dem Masterplan 2025-2050, damit will man sich noch stärker als Leading Second City platzieren.