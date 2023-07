Disput über Sicherheit in Wilhelmsburger Bad und Sporthalle

Dringende Angelegenheiten sah Dalibor Drinic nach seiner Absetzung als Stadtrat noch zu klären und brachte gleich zwei Dringlichkeitsanträge in der Gemeinderatssitzung ein. Einer betraf eine Risikoanalyse für das Parkbad. Der andere forderte eine Sicherheitsbegehung der Sporthalle, um Mängel zu beseitigen und eine Klärung bezüglich einer fehlenden Betriebsstättengenehmigung. Beide wurden allerdings mehrheitlich abgelehnt.

Im Antrag zum Parkbad ging es darum, mit dem TÜV Austria schnellstmöglichst Kontakt aufzunehmen und die Risikoanalyse für das Parkbad umzusetzen. Bis dahin sollten die Mitarbeiter eine schriftliche Unterweisung bekommen, wie die Beaufsichtigung der Risiken im Parkbad zu erfolgen hat und das Parkbad für den öffentlichen Betrieb geschlossen bleiben. Neben Drinic und Rudolf Ameisbichler stimmten nur drei ÖVP-Mandatare dafür. Bürgermeister Peter Reitzner rechtfertigt die Ablehnung: „Die Schließung des örtlichen Freibades basierend auf einer angeblich fehlenden Risikoanalyse wurde von Bademeister Drinic gefordert, obwohl der frühere Bürgermeister Rudolf Ameisbichler deren Beauftragung aufgrund der fehlenden Erfordernis abgelehnt hatte.“ Er habe sich in seiner ehemaligen Funktion als Stadtrat für Sport, Kultur und Freizeit für eine solche Analyse eingesetzt und sie sei mittlerweile seit Monaten in Umsetzung, weil er dieses „Betriebshandbuch für das Bad“ als sinnvoll erachte. Die meisten Bäder in der Umgebung würden aber darauf verzichten. „Die Forderung nach einer Schließung ist lediglich ein politischer Seitenhieb, der zu Lasten der Bevölkerung gehe, denn es besteht keine Gefahr für Badegäste und Mitarbeiter“, so Reitzner

Sporthalle soll Gas-Abschaltung drohen

Brisanter noch klingt der zweite „Dringliche“. Weil Brandschutzkonzept, Elektrobefund, Gasnetz-Befund oder auch Blitzschutzbefund laut eine Gutachtens der Bundesimmobiliengesellschaft fehlten, wird dringend eine Sicherheitsbegehung der Benjamin-Karl-Sporthalle und Umsetzung der Maßnahmen gefordert. Es drohe sogar eine Gas-Abschaltung im August. Zudem habe die Halle keine Betriebsstättengenehmigung für Veranstaltungen. Sieben ÖVP-Gemeinderäte stimmten hier mit Drinic und Ameisbichler.

„Drinic fungiert selbst seit einigen Jahren als Hallenwart und fordert plötzlich eine sofortige Sicherheitsbegehung aufgrund angeblicher Gefahr in Verzug“, wundert sich Bürgermeister Reitzner über den, ebenfalls abgelehnten, Antrag. Es sei unbestreitbar, dass die Sporthalle in die Jahre gekommen ist. Der Gemeinderat berate seit geraumer Zeit, ob eine Sanierung oder ein Neubau erforderlich ist. „Es wurde sogar die Idee eines Schulzentrums in Betracht gezogen“, so Reitzner. Es gebe aber noch viele offene Fragen und es sei sorgfältig zu überlegen, wie und wo finanzielle Mittel investiert werden. „Dieses Thema wurde bereits von den Vorgängern des ehemaligen Bürgermeisters Ameisbichler behandelt. Daher finde ich es umso bedauerlicher, dass mir als neuem Bürgermeister solche Vorwürfe gemacht werden“, meint der Stadtchef. Und zur fehlenden Betriebsstättengenehmigung: „Wenn Schulen oder Vereine Veranstaltungen durchführen möchten, fordert die Gemeinde stets eine Genehmigung von der Bezirkshauptmannschaft, in der klar festgelegt ist, wie bei solchen Veranstaltungen vorzugehen ist.“ Der Dringlichkeitsantrag sei offensichtlich politisch motiviert, ist Reitzner überzeugt. „Ich persönlich hoffe, dass Gemeinderat Drinic seine Energie künftig für konstruktive und nachhaltige Lösungen einsetzt.“