Großriedenthal: Namen für die Straßen und einheitliche PLZ

Straßenbezeichnungen und nach Möglichkeit auch eine einheitliche Postleitzahl soll es künftig in der Gemeinde geben. Derzeit führen Großriedenthal und Neudegg die Postleitzahl 3471, Ottenthal 3470, also Kirchberg.

Um Informationen für das Straßenbezeichnungsprojekt zu erlangen, lud Bürgermeister Franz Schneider seinen Hohenwarth-Mühlbacher (Bezirk Hollabrunn) Amtskollegen Martin Gudenus zur vorwöchigen Gemeinderatssitzung. In Gudenus’ Gemeinde gibt es Straßennamen seit 2019. „Wichtig ist, dass die Bewohner im Vorfeld gut informiert werden“, so Gudenus, der auch über „manche hitzige Debatte in den einzelnen Orten“ sprach.

Grundsätzlich stimmten alle Gemeinderäte einer künftigen Straßenbenennung zu. Ein Arbeitskreis soll in der nächsten Gemeinderatssitzung gebildet werden.

Ein Anliegen der SPÖ-Fraktion wurde ebenfalls behandelt: „Gassi“-Sackerl und geeignete Restmüllbehälter zur Entsorgung. Vorerst sollen die Standorte eruiert und Kostenvoranschläge eingeholt werden. Skeptisch gegenüber Restmüllbehältern äußerte sich Bürgermeister Schneider: „Das darf nur zur Entsorgung der Hundesackerl dienen.“