Neuer Stadtrat, mehr Einnahmen und „Kasperltheater“ in Wilhelmsburg

Bereits von 2000 bis 2021 war Norbert Damböck im Gemeinderat, 17 Jahre als Stadtrat. Er war für Freizeitanlagen zuständig, aber auch für Finanzen. Nach dem Rückzug von Markus Berger aus gesundheitlichen Gründen ist er nun wieder Stadtrat und übernimmt Bergers Agenden: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Elektro-Haus. „Als Klubobmann habe ich immer den Konsens gesucht. Die Stadt Wilhelmsburg stand für mich immer im Vordergrund“, so Damböck. Er freue sich auf weitere gute Zusammenarbeit, betonte er nach der Wahl mit 25 von 27 abgegebenen Stimmen. Besonders freut Damböck, dass seine Rückkehr Wunsch des SPÖ-Klubs war.

Plus bei den Einnahmen ermöglichte Rücklagen

Damböcks Kollege legte dann durchaus erfreuliche Zahlen vor. „Entgegen den Erwartungen und Prognosen bei der Erstellung des Voranschlages 2022 entwickelten sich die Einnahmen im Unterschied zu den ,Haupt-Corona-Jahren 2020-2021‘ sehr positiv“, so SPÖ-Stadtrat Benjamin Steirer zum Rechnungsabschluss. War man im Voranschlag 2022 noch von Einnahmen durch Abgabenertragsanteile in Höhe von circa sechs Millionen Euro ausgegangen, landeten letztlich 6,8 Millionen in der Stadtkasse.

Ukraine-Krieg und Energiekrise wirkten sich noch nicht stark auf das Ergebnis aus, sodass viele Projekte ohne neue Schuldenaufnahme realisiert werden konnten. Letztendlich konnten verfügbare Eigenmittel von mehr als 500.000 Euro ausgewiesen und Rücklagen in Höhe von 650.000 Euro gebildet werden. Somit waren der Ankauf eines Tanklöschfahrzeugs für die Wilhelmsburger Feuerwehr und andere wichtige Vorhaben möglich. Der Schuldenstand beläuft sich aktuell auf rund 7,2 Millionen Euro.

„Kasperltheater“ um Güterweg-Beschluss

Ärger gab es bei Tagesordnungspunkten aus dem Ressort von ÖVP-Stadtrat Markus Holzer. Bürgermeister Rudolf Ameisbichler hatte zwei am Beginn abgesetzt. Während das bei der Vergabe der Asphaltierungsarbeiten am Wielands- und Wolkersberg kein Thema war, da die Angebote der Firmen noch nicht vorhanden waren, sorgte das beim Güterweg „Am Holz“ und der anteiligen Kostenübernahme für Unmut.

Als Punkt 23 an der Reihe gewesen wäre, stand Holzer auf und meinte: „Das ist für mich ein Kasperltheater! Da hab‘ ich Besseres zu tun!“ Man hätte ihn wenigstens im Vorfeld informieren können, da spiele er nicht mit, erklärte er auf Nachfrage. „Handschlagqualität null. Ich weiß nicht, warum der Punkt abgesetzt wurde, ich habe vorige Woche mit dem Bürgermeister gesprochen und eine Einigung ausgearbeitet, daher war er ja auf der Tagesordnung.“

„Markus Holzer zeigt, dass er mit demokratischen Spielregeln offensichtlich nicht zurechtkommt. Es lagen keine Kosten vor“, kontert das Stadtoberhaupt. Mit seiner Äußerung habe er nicht nur sich selbst, sondern den gesamten Gemeinderat herabgewürdigt.

