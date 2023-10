St. Pölten: ÖVP will „Nachtzug-Initiative“ auf Tagesordnung bringen

Fast 1.300 Personen haben die Online-Petition „Nachtzug Wien - St. Pölten“ bereits unterzeichnet. Am Montag wird die ÖVP die Initiative in den Gemeinderat bringen. „Dabei geht es um die Forderung nach einem zusätzlichen Angebot in der Nacht in der derzeitigen Angebotslücke zwischen 1 und 5 Uhr. Wir wollen diesen Bürgerwunsch aufgreifen und den Ausbau des Zugangebots zwischen Wien und St. Pölten auch für die Nachtschwärmer vorantreiben“, erklärt Stadtrat Florian Krumböck. In einer Resolution an Verkehrsministerin Leonore Gewessler, Verkehrslandesrat Udo Landbauer und den Verkehrsverbund Ost-Region soll der Gemeinderat das Anliegen unterstützen.

Der Blick in andere Landeshauptstädte zeige, dass die Forderung keineswegs überbordend sei. „Zwischen Bregenz und Dornbirn verkehrt an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen die S-Bahn im Stundentakt. Ein nächtliches Angebot im Stundentakt an diesen Tagen besteht auch von Innsbruck Richtung Kufstein oder Ötztal“, berichtet Krumböck.

Rückwidmung der Grundstücke für das Rewe-Lager in Hart erneut auf der Tagesordnung

Schon in der Septembersitzung stand die Stellungnahme zur Aufsichtsbeschwerde betreffend der Rückwidmung der Grundstücke für das Rewe-Lager in Hart auf der Tagesordnung. Nach langer Diskussion enthielten sich ÖVP und FPÖ bei der Abstimmung, NEOS und Grüne stimmten dagegen. Dieses Mal geht es um einen Information und Ergänzung.

Auch der Grundsatzbeschluss für das Kunstprojekt „Windfänger“ am Domplatz soll dieses Mal gefasst werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Umsetzung des Projektes der Künstlerin Anna Artaker beim alten jüdischen Friedhof am Pernerstorfer Platz, sowie die vorübergehender Außerkraftsetzung der Kurzparkzonenabgabe.

Die Sitzung ist öffentlich und kann live im Rathaus oder per Live-Stream verfolgt werden.